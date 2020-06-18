Нурсултан Назарбаев заболел коронавирусом, его тест на ковид оказался положительным.

Кто-то скажет, не уберегли...

А я скажу, нормально, лучше чуть раньше, чем позже и совсем не вовремя, пишет Аркадий Дубнов на своей странице в Facebook.

Надо ведь понимать, что казахстанский Елбасы в ожидании блистательного юбилея, 6 июля ему, - ЕБЖ, как любил говорить Л.Н.Толстой, - стукнет 80.

И, конечно, было бы обидно, если злобный вирус достал бы его в праздничные дни.

С другой стороны, вынужден заметить: случившееся означает, что у Назарбаева не оказалось такого замечательного дезинфекционного туннеля, который изготовили для Путина умельцы из Пензы, даже, как выяснилось, целых три туннеля. Не поделились, одним словом...

И наконец, вот ещё что...

Поскольку доподлинно известно, что Нурсултан Абишевич мужественно собирался так же, как и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев присутствовать вживую на параде в Москве 24 июня, то очевидная теперь для него невозможность это сделать заставила злые языки в его стране распространять заведомо ложные слухи про то, что вирусу в Библиотеке(так зовут в Нур-Султане резиденцию Елбасы) даже рады.

Заразились ковидом уже и председатель Мажилиса страны Нурлан Нигматулин, министр здравоохранения Елжан Биртанов(его состояние оценивается, как средней степени тяжести), на самоизоляцию ушли премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и шесть его министров, включая министра обороны Нурлана Ермекбаева...

Однако военный расчёт казахский пройдёт по московской брусчатке, уже прибыл и тренируется.

Хорошо ещё, что не везут на парад в Первопрестольную ветеранов ВОВ из Казахстана, а то сидеть бы здесь старикам где-нибудь на карантине.