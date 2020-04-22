Головна Новини
22 квітня • оновлено в 13:06
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Не цього року: стало відомо, коли Іспанія відкриє кордони для туристів

1.1т
Читати матеріал російською

Кордони Іспанії відкриють для іноземних туристів не раніше літа 2021 року через пандемію коронавірусу СOVID-19.

Цю інформацію підтвердили "DW" в провідній професійній організації підприємців, що обслуговують галузь, – Exceltur. Водночас, міністерка праці Іспанії Йоланда Діас заявила ще 17 квітня, що урядовий план поетапного відновлення призупиненої через пандемію економічної діяльності не передбачає відкриття туристичної галузі для іноземців раніше кінця поточного року.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Вона пообіцяла допомогу співробітникам галузі, котрі залишилися без роботи.

COVID-19 в Іспанії

COVID-19 в Іспанії

колаж

Ще раніше іспанський міністр споживання Альберто Гарсон не рекомендував іноземцям бронювати літні поїздки в Іспанію. Те саме казали й інші представники уряду. З аналогічним попередженням виступив недавно і Євросоюз.

Причина – неясність з перспективою поширення нового коронавірусу, враховуючи те, що Іспанія належить до найбільш постраждалих від пандемії країн.

В Іспанії, станом на 20 квітня, число заражень коронавірусом досягло 200 210 осіб, від наслідків хвороби COVID-19 померли 20 852 людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 квітня добова смертність від COVID-19 в Іспанії досягла рекордно низького показника за місяць.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Іспанія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 6592.

    Вилікувалися: 424. Померли: 174.

  • У світі захворіли майже 2,5 мільйони осіб, загинули – понад 174 тисячі.

  • В Україні вводять три рівня небезпеки COVID-19: що значить кожний.

  • Карантин в Україні продовжать, але пом'якшать: в МОЗ озвучили план.

  • Лікар назвала предмет, який може переломити хід пандемії.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги