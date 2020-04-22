Не цього року: стало відомо, коли Іспанія відкриє кордони для туристів

Кордони Іспанії відкриють для іноземних туристів не раніше літа 2021 року через пандемію коронавірусу СOVID-19.

Цю інформацію підтвердили "DW" в провідній професійній організації підприємців, що обслуговують галузь, – Exceltur. Водночас, міністерка праці Іспанії Йоланда Діас заявила ще 17 квітня, що урядовий план поетапного відновлення призупиненої через пандемію економічної діяльності не передбачає відкриття туристичної галузі для іноземців раніше кінця поточного року.

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Вона пообіцяла допомогу співробітникам галузі, котрі залишилися без роботи.

COVID-19 в Іспанії колаж

Ще раніше іспанський міністр споживання Альберто Гарсон не рекомендував іноземцям бронювати літні поїздки в Іспанію. Те саме казали й інші представники уряду. З аналогічним попередженням виступив недавно і Євросоюз.

Причина – неясність з перспективою поширення нового коронавірусу, враховуючи те, що Іспанія належить до найбільш постраждалих від пандемії країн.

В Іспанії, станом на 20 квітня, число заражень коронавірусом досягло 200 210 осіб, від наслідків хвороби COVID-19 померли 20 852 людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 квітня добова смертність від COVID-19 в Іспанії досягла рекордно низького показника за місяць.

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