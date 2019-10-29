"Не треба йти!" Богдан пояснив, чому Зеленський не взяв його до Трампа

Глава Офісу президента України Андрій Богдан не брав участі у зустрічі глави української держави Володимира Зеленського із лідером США Дональдом Трампом на прохання свого шефа.

Таку заяву він зробив у інтерв'ю "УП". "На зустрічі з Трампом? Чесно, не знаю. Володимир Олександрович сказав, що, мабуть, мені туди не треба йти", – наголосив Богдан.

На питання, чи пов'язано це з негативним ставленням до нього під час призначення на посаду глави ОП, він відповів: "Напевно, це було з цим пов'язано".

Володимир Зеленський та Андрій Богдан ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, Богдан розповів, що став рідше з'являєтеся в публічних місцях із главою держави Володимиром Зеленським.

Також він пояснив, що наразі відбувається між ним і бізнесменом, його колишнім клієнтом Ігорем Коломойським.

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