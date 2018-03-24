Не тоне: росіяни похвалилися "спливаючою" бронемашиною

Росіяни показали в мережі спуск БТР-82А на воду з десантного катера "Денис Давидов".
Бронетранспортер, який перебуває в розпорядженні морської піхоти Балтійського флоту РФ, з'їхав з носової рампи, занурився у воду і потім сплив на поверхню.
Відео опубліковано в мережі.
За твердженням російських ЗМІ, БТР-82А - це проект глибоко модернізованого бронетранспортера БТР-80, прийнятий на озброєння в 2010 році. Машина отримала новий бойовий модуль з 30-міліметрової автоматичної гарматою, оснащеної двоплощинним стабілізатором, посилений захист, більш потужний двигун, а також нову систему управління вогнем.
Як повідомляв "Обозреватель", військовослужбовець збройних сил РФ спалив новий бронетранспортер, намагаючись приготувати їжу на багатті.
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