Не тоне: росіяни похвалилися "спливаючою" бронемашиною

Росіяни показали в мережі спуск БТР-82А на воду з десантного катера "Денис Давидов".

Бронетранспортер, який перебуває в розпорядженні морської піхоти Балтійського флоту РФ, з'їхав з носової рампи, занурився у воду і потім сплив на поверхню.

Відео опубліковано в мережі.

За твердженням російських ЗМІ, БТР-82А - це проект глибоко модернізованого бронетранспортера БТР-80, прийнятий на озброєння в 2010 році. Машина отримала новий бойовий модуль з 30-міліметрової автоматичної гарматою, оснащеної двоплощинним стабілізатором, посилений захист, більш потужний двигун, а також нову систему управління вогнем.

Як повідомляв "Обозреватель", військовослужбовець збройних сил РФ спалив новий бронетранспортер, намагаючись приготувати їжу на багатті.