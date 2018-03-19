Не тільки Макрон: ще один друг України привітав Путіна

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель привітала президента Росії Володимира Путіна з переобранням главою держави.
"Сьогодні важливіше, ніж будь-коли, продовжувати діалог один з одним і сприяти розвитку відносин між нашими державами і народами. На цій підставі ми повинні намагатися конструктивно вирішувати основні двосторонні та міжнародні проблеми і знайти життєздатні рішення", - йдеться у вітальній телеграмі Меркель, яку публікує прес-служба Федерального уряду.
Також Меркель побажала Путіну "успіхів у вирішенні завдань, які стоять перед вами".
Приєднався до привітань і глава ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр.
Президент Франції Еммануель Макрон по телефону привітав Путіна з перемогою на виборах президента Росії.
Президент США Дональд Трамп не привітає Путіна, заявив Білий дім.
Як повідомляв "Обозреватель", Путін вже отримав привітання від деяких світових лідерів.
Володимир Путін отримав 76,69% голосів на виборах 18 березня
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