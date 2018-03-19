Не тільки Макрон: ще один друг України привітав Путіна

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель привітала президента Росії Володимира Путіна з переобранням главою держави.

"Сьогодні важливіше, ніж будь-коли, продовжувати діалог один з одним і сприяти розвитку відносин між нашими державами і народами. На цій підставі ми повинні намагатися конструктивно вирішувати основні двосторонні та міжнародні проблеми і знайти життєздатні рішення", - йдеться у вітальній телеграмі Меркель, яку публікує прес-служба Федерального уряду.

Також Меркель побажала Путіну "успіхів у вирішенні завдань, які стоять перед вами".

Приєднався до привітань і глава ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Президент Франції Еммануель Макрон по телефону привітав Путіна з перемогою на виборах президента Росії.

Президент США Дональд Трамп не привітає Путіна, заявив Білий дім.

Як повідомляв "Обозреватель", Путін вже отримав привітання від деяких світових лідерів.

Володимир Путін отримав 76,69% ​​голосів на виборах 18 березня