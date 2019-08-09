"Не тільки кицька": Захарову підняли на сміх за безглузде фото

Речник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова опублікувала нове провокаційне фото і нарвалася на критику мережі.

Так, на своїй сторінці у Facebook росіянка оприлюднила знімок, на якому позує в сукні та на підборах, водночас на руках жінки – червоні боксерські рукавички.

Незвичне фото офіційний представник МЗС РФ супроводила не менш дивним підписом: "Вы не стойте слишком близко: я боксер, не только киска".

Марія Захарова Скріншот відео

Марія Захарова facebook.com/maria.zakharova

Таке публічне висловлювання чиновниці різко розкритикували інтернет-користувачі. Вони назвали пост недоречним і навіть вульгарним.

"Вам би вогнегасник у руки. Було б більш актуально та патріотично", "Безсилля російської дипломатії", "Коли в МЗСівських справах повний нуль, залишаються тільки телешоу і фотосесії", "Із ваших рук дві пляшечки глоду випало", "МЗС сьогодні бухає?" – відповіли Захаровій у коментарях.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Марія Захарова розлютилася через ініціативу України створити всесвітній російськомовний телеканал.

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