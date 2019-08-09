Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

"Не тільки кицька": Захарову підняли на сміх за безглузде фото

4.1т Читати матеріал російською

Речник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова опублікувала нове провокаційне фото і нарвалася на критику мережі.

Так, на своїй сторінці у Facebook росіянка оприлюднила знімок, на якому позує в сукні та на підборах, водночас на руках жінки – червоні боксерські рукавички.

Незвичне фото офіційний представник МЗС РФ супроводила не менш дивним підписом: "Вы не стойте слишком близко: я боксер, не только киска".

Новини
"Опікають ф*шисти": Захарова накинулася з обвинуваченнями на Україну

Марія Захарова

Марія Захарова

Скріншот відео

Марія Захарова

Марія Захарова

facebook.com/maria.zakharova

Таке публічне висловлювання чиновниці різко розкритикували інтернет-користувачі. Вони назвали пост недоречним і навіть вульгарним.

"Вам би вогнегасник у руки. Було б більш актуально та патріотично", "Безсилля російської дипломатії", "Коли в МЗСівських справах повний нуль, залишаються тільки телешоу і фотосесії", "Із ваших рук дві пляшечки глоду випало", "МЗС сьогодні бухає?" – відповіли Захаровій у коментарях.

"Не тільки кицька": Захарову підняли на сміх за безглузде фото

Скріншот

"Не тільки кицька": Захарову підняли на сміх за безглузде фото

Скріншот

"Не тільки кицька": Захарову підняли на сміх за безглузде фото

Скріншот

"Не тільки кицька": Захарову підняли на сміх за безглузде фото

Скріншот

"Не тільки кицька": Захарову підняли на сміх за безглузде фото

Скріншот

"Не тільки кицька": Захарову підняли на сміх за безглузде фото

Скріншот

"Не тільки кицька": Захарову підняли на сміх за безглузде фото

Скріншот

"Не тільки кицька": Захарову підняли на сміх за безглузде фото

Скріншот

"Не тільки кицька": Захарову підняли на сміх за безглузде фото

Скріншот

"Не тільки кицька": Захарову підняли на сміх за безглузде фото

Скріншот

"Не тільки кицька": Захарову підняли на сміх за безглузде фото

Скріншот

"Не тільки кицька": Захарову підняли на сміх за безглузде фото

Скріншот

"Не тільки кицька": Захарову підняли на сміх за безглузде фото

Скріншот

"Не тільки кицька": Захарову підняли на сміх за безглузде фото

Скріншот

"Не тільки кицька": Захарову підняли на сміх за безглузде фото

Скріншот

"Не тільки кицька": Захарову підняли на сміх за безглузде фото

Скріншот

"Не тільки кицька": Захарову підняли на сміх за безглузде фото

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Марія Захарова розлютилася через ініціативу України створити всесвітній російськомовний телеканал.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Марія Захарова
Місце
Росія
Теги
фотографии Новини Росії
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
21
22
Смішно
3
Цікаво
5
Сумно
10
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Махов Макс
Махов Макс
Ой мля! Кабыла МИД рксейскава рейха, вместо капут обула боксёрские перчатки. Бгггггаааа
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Карпов Стас
Карпов Стас
Как любят украинцы Захарову! Все шаги ее отслеживают
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...