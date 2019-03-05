Не тільки Javelin: у США виступили за поставку в Україну нових типів зброї

США можуть надати Україні нові снайперські системи, боєприпаси і системи для військово-морських сил.

Із рекомендацією направити ЗСУ нові типи зброї окрім комплексів Javelin виступив у Сенаті США головнокомандувач Збройних сил США в Європі генерал армії США Кертіс Скапаротті, передає "Укрінформ".

"Є й інші типи зброї, снайперські системи, боєприпаси і, незважаючи на події в Керченській протоці, можливо, розглядатиметься надання систем для військово-морських сил", – заявив він.

Кертіс Скапаротті

Скапаротті додав, що такі рішення повинні проходити політичне обговорення.

Він також відзначив успіхи українських військовослужбовців у використанні протитанкових систем Javelin. На думку генерала, українці дуже добре пройшли тренування. "Вони відповідально підійшли до безпеки і застосування цієї зброї. Ми пильно стежимо. Вони добре впоралися", – наголосив Скапаротті.

Javelin censor.net.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Україна почне масштабну закупівлю високотехнологічного оборонного озброєння зі США і країн НАТО, зокрема додаткових комплексів летальної зброї.

Нещодавно в Сполучених Штатах запропонували нову військово-технічну допомогу для України, зокрема і для військово-морських сил. Так, військовий аташе американського посольства відправив листа в Міноборони України з пропозицією передачі на озброєння фрегатів.

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