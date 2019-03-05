|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Не тільки Javelin: у США виступили за поставку в Україну нових типів зброї

2.2тЧитати матеріал російською

США можуть надати Україні нові снайперські системи, боєприпаси і системи для військово-морських сил.

Із рекомендацією направити ЗСУ нові типи зброї окрім комплексів Javelin виступив у Сенаті США головнокомандувач Збройних сил США в Європі генерал армії США Кертіс Скапаротті, передає "Укрінформ".

"Є й інші типи зброї, снайперські системи, боєприпаси і, незважаючи на події в Керченській протоці, можливо, розглядатиметься надання систем для військово-морських сил", – заявив він.

Новини
Вдосконалений Javelin: у США представили смертоносну зброю
Кертіс Скапаротті

Кертіс Скапаротті

Скапаротті додав, що такі рішення повинні проходити політичне обговорення.

Він також відзначив успіхи українських військовослужбовців у використанні протитанкових систем Javelin. На думку генерала, українці дуже добре пройшли тренування. "Вони відповідально підійшли до безпеки і застосування цієї зброї. Ми пильно стежимо. Вони добре впоралися", – наголосив Скапаротті.

Javelin

Javelin

censor.net.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Україна почне масштабну закупівлю високотехнологічного оборонного озброєння зі США і країн НАТО, зокрема додаткових комплексів летальної зброї.

Нещодавно в Сполучених Штатах запропонували нову військово-технічну допомогу для України, зокрема і для військово-морських сил. Так, військовий аташе американського посольства відправив листа в Міноборони України з пропозицією передачі на озброєння фрегатів.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Україна
Тег
Javelin
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
0
0
Смішно
7
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чугункин Клим
Чугункин Клим
Украинские холопы должны сражаться и погибать ради того, чтобы их американские хозяева могли продавать свой СПГ на европейском рынке. У продажных хохлов такая судьба: гибнуть за интересы заокеанских господ.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Elonka Elonka
Elonka Elonka
А на радионож для лечения онко больных детей .помнится собирали по пять гривень .всем миром. .а его стоимость по сравнению с вооружением ..копейки . Почему так .никому в голову не приходит вопрос ?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Для этого украине опять кредит надо взять у МВФ))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
3

Наші блоги