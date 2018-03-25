"Нелюдські крики": стало відомо про нових жертв в Кемеровому

У російському Кемерово під час пожежі в ТЦ "Зимова вишня" згорів цілий контактний зоопарк.

Тварин не встигли врятувати, передає НТВ у своєму Telegram.

Зоопарк знаходився на третьому поверсі будівлі, де до сих пір палахкотить вогонь. За останніми даними, загинули 200 тварин 25 видів.

У ЗМІ також виклали переписку з співробітником цього зоопарку, який підтвердив трагедію.

Очевидці в соцмережах пишуть, що рятувальники "чули найстрашніші крики у своєму житті" - нелюдські крики палаючих тварин.

Як повідомляв "Обозреватель", у російському Кемерово в неділю, 25 березня, спалахнув ТЦ "Зимова вишня". Рятувальники поки не ліквідували загоряння.