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ПолітикаЕкономіка

"Нелюдські крики": стало відомо про нових жертв в Кемеровому

3.2тЧитати новину російською

У російському Кемерово під час пожежі в ТЦ "Зимова вишня" згорів цілий контактний зоопарк.

Тварин не встигли врятувати, передає НТВ у своєму Telegram.

Зоопарк знаходився на третьому поверсі будівлі, де до сих пір палахкотить вогонь. За останніми даними, загинули 200 тварин 25 видів.

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У ЗМІ також виклали переписку з співробітником цього зоопарку, який підтвердив трагедію.

Очевидці в соцмережах пишуть, що рятувальники "чули найстрашніші крики у своєму житті" - нелюдські крики палаючих тварин.

Як повідомляв "Обозреватель", у російському Кемерово в неділю, 25 березня, спалахнув ТЦ "Зимова вишня". Рятувальники поки не ліквідували загоряння.

Читайте всі новини по темі "Пожежа в ТРЦ Кемерова" на сайті "Обозреватель".

Тема
Пожежа в ТРЦ Кемерова
Місце
РосіяКемерово
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