Не там встала: спікер Трампа нарвалася на проблеми в КНДР

Спікер Білого дому Стефані Грішем отримала тілесні ушкодження під час зустрічі глав США і КНДР Дональда Трампа і Кім Чен Ина.
Грішем опинилася на шляху журналістів із Північної Кореї, коли вони кинулися займати місце для зйомки, пише CNN.
"Нова речниця Білого дому постраждала в штовханині з представниками Північної Кореї під час безладу, який виник, коли преспул президента США і північнокорейські репортери проривалися до зали зустрічей, де Трамп і Кім Чен Ин проводили приватну зустріч", – уточнили в ЗМІ.
Кім Чен Ин і Дональд Трамп
RT
Грішем буквально відштовхнули, щоб вона не заважала проходу репортерів.
Стефані Грішем
dp.ru
Як писав OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп 30 червня зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином в демілітаризованій зоні на Корейському півострові.
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