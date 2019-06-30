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Не там встала: спікер Трампа нарвалася на проблеми в КНДР

1.5тЧитати матеріал російською

Спікер Білого дому Стефані Грішем отримала тілесні ушкодження під час зустрічі глав США і КНДР Дональда Трампа і Кім Чен Ина.

Грішем опинилася на шляху журналістів із Північної Кореї, коли вони кинулися займати місце для зйомки, пише CNN.

"Нова речниця Білого дому постраждала в штовханині з представниками Північної Кореї під час безладу, який виник, коли преспул президента США і північнокорейські репортери проривалися до зали зустрічей, де Трамп і Кім Чен Ин проводили приватну зустріч", – уточнили в ЗМІ.

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Кім Чен Ин і Дональд Трамп

Кім Чен Ин і Дональд Трамп

RT

Грішем буквально відштовхнули, щоб вона не заважала проходу репортерів.

Стефані Грішем

Стефані Грішем

dp.ru

Як писав OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп 30 червня зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином в демілітаризованій зоні на Корейському півострові.

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Особи
Дональд ТрампКім Чен Ин
Місце
Північна Корея
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