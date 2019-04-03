Не такий страшний ведмідь: генерал США звинуватив Путіна у брехні

Хвастощі президента Росії Володимира Путіна про успішну розробку нових засобів доставки ядерної зброї не мають нічого спільного з реальністю.
Про це заявив кандидат у командувачі об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, генерал Тод Уолтерс. Зокрема, заяви глави РФ є "прикрашеними", йдеться у його виступі в комітеті у справах збройних сил Сенату США.
Оцінюючи загрозу Росії, яку вона може нести через нове озброєння, американський військовий висловив упевненість у тому, що вона існує тільки на словах.
Тод Уолтерс
"Радіо Свобода"
"Публічні заяви президента Путіна про розробку нових засобів доставки ядерної зброї виглядають правдиво, однак не виключено, що опис їх можливостей і термінів прикрашені", – сказав Уолтерс.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Путін пригрозив, що Росія розмістить підводний апарат "Посейдон", який називають зброєю "Судного дня" Росії, в нейтральних водах. Запустити його планують навесні 2019 року.
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