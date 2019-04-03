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Не такий страшний ведмідь: генерал США звинуватив Путіна у брехні

1.8тЧитати матеріал російською

Хвастощі президента Росії Володимира Путіна про успішну розробку нових засобів доставки ядерної зброї не мають нічого спільного з реальністю.

Про це заявив кандидат у командувачі об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, генерал Тод Уолтерс. Зокрема, заяви глави РФ є "прикрашеними", йдеться у його виступі в комітеті у справах збройних сил Сенату США.

Оцінюючи загрозу Росії, яку вона може нести через нове озброєння, американський військовий висловив упевненість у тому, що вона існує тільки на словах.

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Тод Уолтерс

Тод Уолтерс

"Радіо Свобода"

"Публічні заяви президента Путіна про розробку нових засобів доставки ядерної зброї виглядають правдиво, однак не виключено, що опис їх можливостей і термінів прикрашені", – сказав Уолтерс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Путін пригрозив, що Росія розмістить підводний апарат "Посейдон", який називають зброєю "Судного дня" Росії, в нейтральних водах. Запустити його планують навесні 2019 року.

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Тема
Російська воєнна загроза
Місце
США
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вованов вован
вованов вован
Какой-то странный американский генерал, обычно там столько языком военные хором чешут об угрозе с Востока чтобы попилить бюджет. Не пройдет.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Сука, пиндос нас раскрыл. Нада сдавацца...
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CARGO 100
CARGO 100
Этот Тод Уолтерс, вероятно, беспредельно тупой "генерал" ...
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