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14 лютого • оновлено в 13:41
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Не стримувала емоцій: відео зустрічі астронавтки й собаки зворушило мережу. Дивовижні кадри

1.6т
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Американська астронавтка Крістіна Кох опублікувала у Twitter відео свого повернення додому та зустрічі з собакою, якого не бачила майже рік.

Зворушливий ролик набрав понад три мільйони переглядів і 100 тисяч вподобань (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

На кадрах видно, як пес, що перебуває в будинку, у передчутті зустрічі з господинею, шкребе лапами вхідні двері та невпинно махає хвостом. Коли двері нарешті відкрили, вихованець миттю вибіг до Крістіни. Зважаючи на реакцію, він ще довго не міг повірити в її повернення.

Не стримувала емоцій: відео зустрічі астронавтки й собаки зворушило мережу. Дивовижні кадри

"Не впевнена, хто з нас був схвильований більше. Рада, що він пам'ятає мене через рік!" – написала під відео астронавтка.

Крістіна Кох є рекордсменкою за тривалістю космічного польоту серед жінок. Вона почала працювати на МКС-14 березня 2019 року і мала провести в космосі пів року. Пізніше NASA продовжило її місію, щоб зібрати більше даних про наслідки тривалого космічного польоту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, переможцем конкурсу Лондонського музею природознавства став британець Сем Роулі, який сфотографував бійку мишей за кинуту крихту в метро.

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Автор
Гліб Іванов
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