Не стримувала емоцій: відео зустрічі астронавтки й собаки зворушило мережу. Дивовижні кадри

Американська астронавтка Крістіна Кох опублікувала у Twitter відео свого повернення додому та зустрічі з собакою, якого не бачила майже рік.

Зворушливий ролик набрав понад три мільйони переглядів і 100 тисяч вподобань (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

На кадрах видно, як пес, що перебуває в будинку, у передчутті зустрічі з господинею, шкребе лапами вхідні двері та невпинно махає хвостом. Коли двері нарешті відкрили, вихованець миттю вибіг до Крістіни. Зважаючи на реакцію, він ще довго не міг повірити в її повернення.

"Не впевнена, хто з нас був схвильований більше. Рада, що він пам'ятає мене через рік!" – написала під відео астронавтка.

Крістіна Кох є рекордсменкою за тривалістю космічного польоту серед жінок. Вона почала працювати на МКС-14 березня 2019 року і мала провести в космосі пів року. Пізніше NASA продовжило її місію, щоб зібрати більше даних про наслідки тривалого космічного польоту.

Not sure who was more excited. Glad she remembers me after a year! pic.twitter.com/sScVXHMHJn