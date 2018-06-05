"Не ставте питань!" Європейський журналіст розлютив Путіна гострим інтерв'ю

Глава Росії Володимир Путін безглуздо ухилявся від відповідей на багато питань в ході інтерв'ю австрійській телерадіокомпанії ORF.

Журналіст Армін Вольф поставив російському лідерові чимало гострих питань, пов'язаних з відносинами з країнами Заходу і російською пропагандою в соцмережах.

Так, інтерв'юер запитав, чому за півтора року президентства Дональда Трампа Путін не провів саміту з американським лідером, але той порадив запитати про це у колег з США.

У свою чергу питання про зв'язки між Росією і критично налаштованими до Євросоюзу партіями Путін переадресував прем'єру Дмитру Медведєву.

А на питання про те, навіщо "кухарю" Путіна Євгену Пригожину потрібна так звана "фабрика тролів", глава РФ відповів: "Запитайте у нього. Російська держава не має до цього ніякого відношення".

"Я багатьох людей знаю, і в Петербурзі, і в Москві. Ви їх запитайте! Знаєте, якщо вам не подобаються мої відповіді, то ви тоді не задавайте питань", - заявив Путін.

Як повідомлявOBOZREVATEL, австрійський журналіст розлютив Путіна словами про анексований Росією український Крим.