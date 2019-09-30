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30 вересня • оновлено в 05:58
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Не розрахували: в Еквадорі пара трагічно загинула під час сексу

3.6т Читати матеріал російською

У столиці Еквадору Кіто пара загинула під час заняття сексом, випавши з балкону третього поверху.

Як зазначає Daily Mail, в результаті падіння коханці розбилися на смерть. Оголені тіла 28-річної жінки та її 35-річного партнера виявила сусідка на терасі біля будинку. Вона вибігла на вулицю після того, як почула гучний звук падіння.

Інцидент стався після вечірки, яку жінка влаштувала в своєму будинку.

Також повідомляється, що у загиблої залишилася 8-річна дочка.

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Місцева поліція вивчає обставини смерті людей. За попередніми даними, коханці не розрахували висоту поручнів балкона і занадто сильно спиралися на них.

Не розрахували: в Еквадорі пара трагічно загинула під час сексу

dailymail.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в російському Санкт-Петербурзі коханці випали з вікна 9 поверху під час сексу. Дівчина загинула, а чоловік самостійно пішов з місця події.

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Секс смерть
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Кор Павел
Кор Павел
а мужчина самостоятельно ушел... Обоз ты уверен что сам?
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