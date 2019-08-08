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"Не радянська людина!" З'ясувався "козир" Зеленського у переговорах із Путіним

3.4т Читати матеріал російською

Проблеми у дзвінках президента України Володимира Зеленського главі РФ Володимиру Путіну немає, вся суть – у змісті цих розмов.

Таку думку висловив колишній посол США в Україні та аналітик дослідницького центру "Атлантична Рада" Джон Хербст, передає "Голос Америки".

"Не знаю, хто із західних дипломатів або експертів рекомендував Зеленському не поспішати з комунікацією з Путіним і чому. Я б сказав, що така порада не є безпідставною. Але такий спосіб – не єдиний розумний шлях підняти цю проблему. Думаю, що немає проблеми у дзвінку Зеленського до Путіна, питання в тому, що Зеленський говорить", – наголосив він.

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Володимир Путін

Володимир Путін

ТАСС

Водночас Хербст зазначив, що у Зеленського непогані шанси в переговорному процесі, оскільки він молодий і не є "радянською людиною".

Також колишній дипломат прокоментував звернення Зеленського до президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель якомога швидше зібратися у форматі "нормандської четвірки".

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"Я думаю, для Зеленського показати свої старання знайти рішення шляхом переговорів – це добре. Та є одне важливе "але". Бажання і наполегливість знайти дипломатичне рішення не повинно відбуватися за рахунок поступок критично важливими інтересами", – сказав Хербст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
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Александров Сергей
Александров Сергей
"...вопрос в том, что он говорит..." А что Клоун из самой бедной страны Европы может сказать одному из самых сильных людей на Земле???
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Smith Lera
Smith Lera
Зеблазеньбені таке совкове, що диву даєшься. Тай ще сцикливість зашкалює.
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филипп филипыч
филипп филипыч
все что сказано до "но" лошадиное хавно. хербст хочет крови. из всех вытекающих - украинской.
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