"Не радянська людина!" З'ясувався "козир" Зеленського у переговорах із Путіним

Проблеми у дзвінках президента України Володимира Зеленського главі РФ Володимиру Путіну немає, вся суть – у змісті цих розмов.
Таку думку висловив колишній посол США в Україні та аналітик дослідницького центру "Атлантична Рада" Джон Хербст, передає "Голос Америки".
"Не знаю, хто із західних дипломатів або експертів рекомендував Зеленському не поспішати з комунікацією з Путіним і чому. Я б сказав, що така порада не є безпідставною. Але такий спосіб – не єдиний розумний шлях підняти цю проблему. Думаю, що немає проблеми у дзвінку Зеленського до Путіна, питання в тому, що Зеленський говорить", – наголосив він.
Володимир Путін
ТАСС
Водночас Хербст зазначив, що у Зеленського непогані шанси в переговорному процесі, оскільки він молодий і не є "радянською людиною".
Також колишній дипломат прокоментував звернення Зеленського до президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель якомога швидше зібратися у форматі "нормандської четвірки".
"Я думаю, для Зеленського показати свої старання знайти рішення шляхом переговорів – це добре. Та є одне важливе "але". Бажання і наполегливість знайти дипломатичне рішення не повинно відбуватися за рахунок поступок критично важливими інтересами", – сказав Хербст.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Зеленський вранці в середу, 7 серпня, провів термінові телефонні переговори з російським лідером Володимиром Путіним. Темою розмови стало вбивство проросійськими терористами українських морпіхів під Павлополем на Донбасі 6 серпня.
Директор Міжнародного інституту демократій Сергій Таран в ефірі ObozTV прокоментував телефонний дзвінок Зеленського Путіну. За його словами, президент України зробив помилку, спілкуючись із російським лідером безпосередньо, без західних посередників.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".