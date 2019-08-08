"Не радянська людина!" З'ясувався "козир" Зеленського у переговорах із Путіним

Проблеми у дзвінках президента України Володимира Зеленського главі РФ Володимиру Путіну немає, вся суть – у змісті цих розмов.

Таку думку висловив колишній посол США в Україні та аналітик дослідницького центру "Атлантична Рада" Джон Хербст, передає "Голос Америки".

"Не знаю, хто із західних дипломатів або експертів рекомендував Зеленському не поспішати з комунікацією з Путіним і чому. Я б сказав, що така порада не є безпідставною. Але такий спосіб – не єдиний розумний шлях підняти цю проблему. Думаю, що немає проблеми у дзвінку Зеленського до Путіна, питання в тому, що Зеленський говорить", – наголосив він.

Володимир Путін ТАСС

Водночас Хербст зазначив, що у Зеленського непогані шанси в переговорному процесі, оскільки він молодий і не є "радянською людиною".

Також колишній дипломат прокоментував звернення Зеленського до президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель якомога швидше зібратися у форматі "нормандської четвірки".

"Я думаю, для Зеленського показати свої старання знайти рішення шляхом переговорів – це добре. Та є одне важливе "але". Бажання і наполегливість знайти дипломатичне рішення не повинно відбуватися за рахунок поступок критично важливими інтересами", – сказав Хербст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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