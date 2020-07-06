Не пускали навіть у туалет: українці розповіли про пережите в ізоляторі Греції

Затримані в Афінах (Греція) українці провели ніч у поліцейському відділку, який був схожий на СІЗО. У приміщенні з гратами на вікнах люди спали ліжках без матраців, а у вбиральні не було мила та туалетного паперу.

Про це ТСН розповіли українці, які застрягли в чужій країні після прильоту.

Так, Лариса Семиз повідомила, що після перевірки в авіакомпанії їх пустили на борт. До того ж раніше її друзі без проблем прибули до Греції. Але після прильоту 17 осіб – 15 дорослих і 2 дітей віком 8 і 9 років спершу закрили в маленькій кімнатці аеропорту, а вночі, доставили в поліцейський відділок.

Ізолятор в Афінах facebook.com/ania.valevska

"Перші три години нам не дозволяли ні сходити в туалет, нічого, а потім зводили і дозволили набрати води з-під крана. Голі ліжка, моторошні стіни, решітки, ні мила, ні туалетного паперу", – поділилася Семиз.

Студентка Анна Валевська зазначила, яка офіційно вчиться в ЄС, що її затримали через відсутність студентської візи.

"В кінці червня прийшов лист з бізнес-школи, що у нас поновлюються аудиторні заняття. Я з собою взяла студентський квиток, підтвердження фінансових зобов'язань на навчання, лист від університету, що відкрилися заняття. З пакетом документів я прийшла в аеропорт Жуляни – мене пропускали", – сказала дівчина.

Ізолятор в Афінах facebook.com/ania.valevska

Пізніше до українців прибув дипломат. Людям в ізолятор принесли їжу і матраци.

"Я думаю, що в тій ситуації, яку ви зазначили, питання буде вирішуватися саме консулом з компетентними органами Греції ... Я думаю, буде зроблено все можливе, щоб нашим громадянам було надано все можливе, щоб вони повернулися без наявності депортації", – повідомила заступниця керівника консульського відділу МЗС Олена Ялова.

Ізолятор в Афінах facebook.com/ania.valevska

Зараз Консульство намагається врятувати українців від офіційної депортації, тому що це загрожує їм забороною в'їзду в країни ЄС на кілька років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в аеропорту Афін застрягли 17 громадян України, які прилетіли до Греції двома рейсами з Києва.