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10 вересня • оновлено в 22:46
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"Не привід ховати!" У ПАРЄ ополчилися на Росію через Цемаха

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Росія повинна надати доступ нідерландським слідчим у розслідуванні справи щодо Володимира Цемаха, якого підозрюють у збитті малайзійського "Боїнга" рейсу МН17.

Про це заявили в Парламентській асамблеї Ради Європи. Зазначається, що оскільки Росія є її членом, юридично вона зобов'язана боротися з безкарністю.

Зокрема, глава комітету ПАРЄ з питань правосуддя і прав людини Турхільдур Сунні Еварсдоттір підкреслила: той факт, що Цемах тепер у Росії, це ще не привід ховати його від слідчих.

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Володимир Цемах

Володимир Цемах

"24"

Вона підкреслила, що він все одно повинен залишатися в доступності влади Нідерландів, яка розслідує справу.

"Хотіла б додати, що на початку жовтня комітет, який я очолюю, призначить доповідача, до повноважень якого входитиме оцінка прогресу, досягнутого в розслідуванні цієї трагедії і залучення винних до відповідальності", – сказала Турхільдур.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 вересня Київський апеляційний суд вирішив звільнити з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що перед видачею Цемаха Росії його допитали слідчі з Нідерландів.

Нагадаємо, що 7 вересня Росія та Україна провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35.

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Тема
Обмін полоненими
Особа
Володимир Цемах
Місце
Росія
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Mega Death
Mega Death
И что?))) Все уже давно поняли, что Боинг сбили рукожёпые xoxлы, но играют в старую игру)))
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Soul Alex
Soul Alex
Mega Death, все это кто?..хотя у кого я спрашиваю, смысл с ботом говорить
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Mega Death, яких же телепнів набирають в тролі!!!
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