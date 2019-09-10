"Не привід ховати!" У ПАРЄ ополчилися на Росію через Цемаха

Росія повинна надати доступ нідерландським слідчим у розслідуванні справи щодо Володимира Цемаха, якого підозрюють у збитті малайзійського "Боїнга" рейсу МН17.

Про це заявили в Парламентській асамблеї Ради Європи. Зазначається, що оскільки Росія є її членом, юридично вона зобов'язана боротися з безкарністю.

Зокрема, глава комітету ПАРЄ з питань правосуддя і прав людини Турхільдур Сунні Еварсдоттір підкреслила: той факт, що Цемах тепер у Росії, це ще не привід ховати його від слідчих.

Володимир Цемах "24"

Вона підкреслила, що він все одно повинен залишатися в доступності влади Нідерландів, яка розслідує справу.

"Хотіла б додати, що на початку жовтня комітет, який я очолюю, призначить доповідача, до повноважень якого входитиме оцінка прогресу, досягнутого в розслідуванні цієї трагедії і залучення винних до відповідальності", – сказала Турхільдур.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 вересня Київський апеляційний суд вирішив звільнити з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що перед видачею Цемаха Росії його допитали слідчі з Нідерландів.

Нагадаємо, що 7 вересня Росія та Україна провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35.

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