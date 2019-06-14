ГоловнаНовини
МоваЯзык
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Путіна відшили: Білорусь відмовилася бути частиною Росії

12.7тЧитати матеріал російською

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що країна ніколи не відмовиться від суверенітету і незалежності і не стане придатком іншої держави.

Тверду позицію Мінська висловив він в інтерв'ю The Wall Street Journal.

"Суверенітет і незалежність для нас священні, і навіть якщо б хтось у Білорусі хотів відмовитися від них, це було б абсолютно неможливо", – запевнив він.

Новини
Росія зібралася поглинути Білорусь: з'явилися серйозні розбіжності
Володимир Макей

Володимир Макей

TUT.by

Макей зазначив, що після розпаду Радянського Союзу в 1991 році покоління білорусів "народилося і хоче жити в незалежній державі".

Міністр також прокоментував поліпшення відносин Мінська з Вашингтоном. "Геополітична ситуація змінилася, в нашому регіоні з'явилися нові конфлікти, і США побачили, що Білорусь не є придатком якоїсь іншої країни", – заявив він.

Путіна відшили: Білорусь відмовилася бути частиною Росії

TUT.by

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Новини світу" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини світу
Особа
Володимир Макей
Місце
Білорусь
Тег
Білорусь
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
1
8
Смішно
29
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
и здесь путиноидов зомбированых мордой в грязь ...... ахахаааааа
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Белорусы - молодцы! Мудрый народ. Там сейчас с языком - как было в советское время, реальный билингвизм. И от этого все только выигрывают. :-)))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Где он сказал про Россию? Может он имел ввиду украину?
Показати коментар повністю
Відповісти
4
3

Блоги / думки

ads pixel