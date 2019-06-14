Путіна відшили: Білорусь відмовилася бути частиною Росії

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що країна ніколи не відмовиться від суверенітету і незалежності і не стане придатком іншої держави.
Тверду позицію Мінська висловив він в інтерв'ю The Wall Street Journal.
"Суверенітет і незалежність для нас священні, і навіть якщо б хтось у Білорусі хотів відмовитися від них, це було б абсолютно неможливо", – запевнив він.
Володимир Макей
TUT.by
Макей зазначив, що після розпаду Радянського Союзу в 1991 році покоління білорусів "народилося і хоче жити в незалежній державі".
Міністр також прокоментував поліпшення відносин Мінська з Вашингтоном. "Геополітична ситуація змінилася, в нашому регіоні з'явилися нові конфлікти, і США побачили, що Білорусь не є придатком якоїсь іншої країни", – заявив він.
TUT.by
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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