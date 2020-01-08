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8 січня • оновлено в 12:58
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Не ППО: військовий експерт спростував одну з версій катастрофи українського Boeing 737

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Український літак Boeing 737 не міг бути збитий іранськими ППО. Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив військовий експерт і журналіст Юрій Бутусов.

Те, що літак збитий системою ППО – одна з версій катастрофи, яку висунули в іранських ЗМІ. Однак, на думку Бутусова, це неможливо. Він посилається на відео аварії і те, що літак впав неподалік від міжнародного аеропорту Тегерана.

"Літак знаходився над міжнародним аеропортом Тегерана, там де зона жвавого повітряного руху. Там багато літаків і все по контролем диспетчера. Висота дуже невелика, він впав з двох кілометрів – тільки злетів і відразу впав. Видно, що у нього горить двигун, щось сталося. Вже на даний момент видно, що це не атака ППО, не зенітна ракета ", – поділився думкою Юрій Бутусов.

В Ірані впав український літак

В Ірані впав український літак

В Ірані впав український літак

В Ірані впав український літак

Основною версією він вважає технічні неполадки, однак, не виключає і можливість теракту.

"Але виключати версію теракту не можна, тому що ми не бачимо все детально. Але більше 90% - це технічні причини, які ми на даний момент не знаємо", – резюмував експерт.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Юрій Бутусов
Місце
Іран
Теги
Boeing розбився літак МАУ
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Комментарии на сайте не модерированы
Крым Андрей
Крым Андрей
Бутусов уже не только политический и военный иксперд, но уже и спетсиалист в области авиации? Какой разносторонний организьм!
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