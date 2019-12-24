Головна Новини
24 грудня • оновлено в 16:26
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

"Не повинен був народитися": художники "помістили" Путіна в презерватив. Фото

1.8т
Читати матеріал російською

Дизайнери бразильської компанії Platinum FMD намалювали чергову серію карикатур "Деякі люди не повинні були народитися", яку присвятили президенту Росії Володимиру Путіну.

Роботи вони опублікували на своїй офіційній сторінці у Facebook. На них лідер країни-агресора зображений в кімоно для дзюдо і зав'язаний у контрацептиві.

Путін в серії "Деякі люди не повинні були народитися"

Путін в серії "Деякі люди не повинні були народитися"

Platinum FMD

Путін в серії "Деякі люди не повинні були народитися"

Путін в серії "Деякі люди не повинні були народитися"

Platinum FMD

Путін в серії "Деякі люди не повинні були народитися"

Путін в серії "Деякі люди не повинні були народитися"

Platinum FMD

Процес створення карикатури з Путіним

Процес створення карикатури з Путіним

Platinum FMD

Путін в серії "Деякі люди не повинні були народитися"

Путін в серії "Деякі люди не повинні були народитися"

Platinum FMD

Примітно, що раніше в якості героїв для такої жорсткої ілюстративної серії художники обрали північнокорейського диктатора Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа. Їх вони також показали "ув'язненими" всередині презервативів.

Новини
"Росія – ГУЛАГ": суть режиму Путіна розкрили в яскравій карикатурі
Героєм серії став також Кім Чен Ин

Героєм серії став також Кім Чен Ин

Platinum FMD

Героєм серії став також Кім Чен Ин

Героєм серії став також Кім Чен Ин

Platinum FMD

Раніше художники присвятили подібну карикатуру і Трампу

Раніше художники присвятили подібну карикатуру і Трампу

Platinum FMD

Раніше художники присвятили подібну карикатуру і Трампу

Раніше художники присвятили подібну карикатуру і Трампу

Platinum FMD

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • відоме британське видання The Week випустило черговий номер журналу, присвятивши його "Обличчям 2019 року". На обкладинці зобразили гостру карикатуру на лідерів світової політики і громадських діячів.

  • Більшість політиків зображені під час гри у сніжки на тлі Кремля, а Путін в ролі Санта-Клауса скинув "подарунок" і відлітає на оленях. Сюрприз від "Санти", яким є ядерна ракета, на карикатурі не можуть поділити Трамп і Зеленський.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Володимир Путін Дональд Трамп Кім Чен Ин
Місце
Бразилія
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
1
10
Смішно
7
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
семенов Александр
семенов Александр
Такие Йуморныйе вуйки!!! Вообще то раньше так изображали Пэтра-Свина ,которой как известно родился в международный день контрацепции, Но вислоухие схавают
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Когда Путин открывал ж.д. движение по Крымскому мосту на поезде из трех вагонов, это напоминало детскую железную дорогу.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pooh Vini
Pooh Vini
Внутри тоже презерватив
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги