"Не повинен був народитися": художники "помістили" Путіна в презерватив. Фото

Дизайнери бразильської компанії Platinum FMD намалювали чергову серію карикатур "Деякі люди не повинні були народитися", яку присвятили президенту Росії Володимиру Путіну.

Роботи вони опублікували на своїй офіційній сторінці у Facebook. На них лідер країни-агресора зображений в кімоно для дзюдо і зав'язаний у контрацептиві.

Путін в серії "Деякі люди не повинні були народитися" Platinum FMD

Путін в серії "Деякі люди не повинні були народитися" Platinum FMD

Путін в серії "Деякі люди не повинні були народитися" Platinum FMD

Процес створення карикатури з Путіним Platinum FMD

Путін в серії "Деякі люди не повинні були народитися" Platinum FMD

Примітно, що раніше в якості героїв для такої жорсткої ілюстративної серії художники обрали північнокорейського диктатора Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа. Їх вони також показали "ув'язненими" всередині презервативів.

Героєм серії став також Кім Чен Ин Platinum FMD

Героєм серії став також Кім Чен Ин Platinum FMD

Раніше художники присвятили подібну карикатуру і Трампу Platinum FMD

Раніше художники присвятили подібну карикатуру і Трампу Platinum FMD

Як повідомляв OBOZREVATEL:

відоме британське видання The Week випустило черговий номер журналу, присвятивши його "Обличчям 2019 року". На обкладинці зобразили гостру карикатуру на лідерів світової політики і громадських діячів.

Більшість політиків зображені під час гри у сніжки на тлі Кремля, а Путін в ролі Санта-Клауса скинув "подарунок" і відлітає на оленях. Сюрприз від "Санти", яким є ядерна ракета, на карикатурі не можуть поділити Трамп і Зеленський.

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