"Не повернуться додому": у Канаду прибув напівпорожній літак з пасажирами з Ірану

У Торонто (Канада) приземлився літак "Міжнародних авіаліній України", який був напівпорожнім. 138 пасажирів, які раніше викупили у ньому місця, загинули у авіакатастрофі рейсу Тегеран-Київ 8 січня.
Про це повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на брифінгу, пише CBC News. Він додав, що багато пасажирів, які летіли з Тегерану, мали пересаджуватися у Києві. 138 пасажирів з них планували полетіти до Торонто.
"Їх не було на цьому рейсі, бо вони загинули в авіакатастрофі попереднього сегмента їхньої подорожі. Хоча жодні слова не усунуть ваш біль, я хочу, щоб ви знали, що з вами вся країна. Ми поділяємо ваше горе", – сказав Трюдо.
У Канаду прибув напівпорожній літак с пасажирами з Ірану
Він запевнив, що буде прагнути до прямої участі Канади у розслідуванні катастрофи українського Boeing 737.
"Канада буде спиратися на міжнародних партнерів для консульської підтримки і звернеться безпосередньо до Ірану з проханням допомогти в розслідуванні катастрофи українського комерційного літака в Ірані, в результаті якого загинули щонайменше 63 канадця", – сказав він.
За словами Трюдо, занепокоєння Канади викликано тим, що з Іраном у країни немає прямих дипломатичних відносин, що ускладнює можливість залучення канадських експертів в роботу комісії з розслідування причин трагедії.
Невідомо, чи зможе Тегеран після трагедії співпрацювати з Канадою та іншими країнами, з якими існують дипломатичні розбіжності.
Трюдо запевнив, що міністр закордонних справ Франсуа-Філіп Шампань має провести офіційну розмову з міністром закордонних справ Ірану Мохаммад Джаведом Заріфі, щоб запросити присутність Канади в розслідуванні катастрофи.
Prime Minister Justin Trudeau says 138 passengers killed in the Iran plane crash were connecting to Canada. https://t.co/ET93WDPqbL pic.twitter.com/Tf6AGCuEEI— CBC News: The National (@CBCTheNational) 8 января 2020 г.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
З'явилися перші фото лайнера, що розбився. Також опубліковано відео з місця аварії.
ЗМІ повідомили, що всі пасажири і члени екіпажу загинули.
В результаті падіння літака Boeing 737 загинули 11 українців. У мережі показали їхні імена.
Пізніше МАУ опублікували повний список загиблих пасажирів і членів екіпажу під час аварії в Ірані літака Boeing 737. Серед загиблих пасажирів були дві українки – Олена Малахова і Ольга Кобюк.
У МАУ заявили, що літак встиг набрати висоту 2 400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.
Згідно з однією з неофіційних версій, український літак Boeing-737 помилково збили сили ППО Ірану.
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