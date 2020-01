"Не повернуться додому": у Канаду прибув напівпорожній літак з пасажирами з Ірану

У Торонто (Канада) приземлився літак "Міжнародних авіаліній України", який був напівпорожнім. 138 пасажирів, які раніше викупили у ньому місця, загинули у авіакатастрофі рейсу Тегеран-Київ 8 січня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на брифінгу, пише CBC News. Він додав, що багато пасажирів, які летіли з Тегерану, мали пересаджуватися у Києві. 138 пасажирів з них планували полетіти до Торонто.

"Їх не було на цьому рейсі, бо вони загинули в авіакатастрофі попереднього сегмента їхньої подорожі. Хоча жодні слова не усунуть ваш біль, я хочу, щоб ви знали, що з вами вся країна. Ми поділяємо ваше горе", – сказав Трюдо.

Він запевнив, що буде прагнути до прямої участі Канади у розслідуванні катастрофи українського Boeing 737.

"Канада буде спиратися на міжнародних партнерів для консульської підтримки і звернеться безпосередньо до Ірану з проханням допомогти в розслідуванні катастрофи українського комерційного літака в Ірані, в результаті якого загинули щонайменше 63 канадця", – сказав він.

За словами Трюдо, занепокоєння Канади викликано тим, що з Іраном у країни немає прямих дипломатичних відносин, що ускладнює можливість залучення канадських експертів в роботу комісії з розслідування причин трагедії.

Невідомо, чи зможе Тегеран після трагедії співпрацювати з Канадою та іншими країнами, з якими існують дипломатичні розбіжності.

Трюдо запевнив, що міністр закордонних справ Франсуа-Філіп Шампань має провести офіційну розмову з міністром закордонних справ Ірану Мохаммад Джаведом Заріфі, щоб запросити присутність Канади в розслідуванні катастрофи.

Prime Minister Justin Trudeau says 138 passengers killed in the Iran plane crash were connecting to Canada. https://t.co/ET93WDPqbL pic.twitter.com/Tf6AGCuEEI