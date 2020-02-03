"Не подасть руки Росії": Макрон задумав залучити ще одну країну до "нормандського формату"

Президент Франції Еммануель Макрон прибув до Польщі, щоб залучити її до розв'язання ситуації на Донбасі в "нормандському форматі".

Лідер французів пробуде в Польщі 3-4 лютого, передає "Укрінформ".

Також, крім питання України, Макрон пояснить полякам позицію Франції щодо ключових для Європи справ, таких як розширення ЄС, відносин з Росією і НАТО.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч заявив, що польська сторона не прихильник поліпшень відносин з Росією та не має намір увійти в "нормандський формат" переговорів.

"Ми (Польща - Ред.) вважаємо, що Росія повинна повернутися на шлях дотримання норм міжнародного права. Ми критично налаштовані до політики, яка передбачає відновлення співпраці з Росією без виконання цієї умови", повідомив дипломат, передає Wnp.pl.

Також Чапутовіч додав, що Польща буде і надалі підтримувати Україну.

"Ми хотіли б, щоб Україна досягла своєї мети: світ, суверенітет, територіальна цілісність, і ми її й надалі будемо підтримувати", – повідомив голова МЗС.

Еммануель Макрон

При цьому експерт, викладач Варшавського університету Анджей Шептицький вважає, що навряд чи запрошення Польщі до переговорів перед "нормандським форматом" якось вплине на покращення відносин між Польщею та Росією, які зараз досить напружені.

"Не думаю, що це якось фундаментально вплине на позицію Польщі щодо Росії, і Макрон, напевно, це усвідомлює... Польська влада в обмін на усмішку і французьке рукостискання не подасть руки Росії", – повідомив він.

Очікується, що під час візиту буде підписано стратегічну програму співпраці Польщі з Францією на найближчі чотири роки і декларацію про співпрацю з ЄС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президенти Росії та Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон провели переговори щодо України.

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