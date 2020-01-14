"Не підірве заслуги КВІР!" Іранський генерал зробив цинічну заяву про збитий літак МАУ

Головнокомандувач Збройних сил Ірану Абдулрахім Мусаві заявив, що людська помилка, через яку ними був збитий український літак МАУ під Тегераном, не підірве досягнень Корпусу вартових ісламської революції.

Таку заяву він зробив на місцевій церемонії, висловивши співчуття сім'ям загиблих в авіакатастрофі, передає Mehr.

"Трагічний інцидент, який забрав життя низки наших людей, дуже засмутив серця захисників безпеки країни у Збройних силах", – сказав Мусаві.

Абдулрахім Мусаві зробив цинічну заява про збитий літак МАУ

Він наголосив, що "з урахуванням шляхетного народу країни і сімей загиблих, що сумують, людський фактор ніколи не підірве гідність і видатні досягнення Корпусу вартових ісламської революції (КВІР)".

Нагадаємо, раніше парламент Ірану заступився за Корпус вартових ісламської революції, який взяв на себе відповідальність за аварію українського літака МАУ.

Зазначимо, що 14 січня в Ірані заарештували кілька людей, яких підозрюють у причетності до катастрофи українського літака.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

Президент країни Хасан Роухані заявив, що шкодує про трагедію з літаком МАУ і висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) повністю взяв на себе відповідальність за аварію українського пасажирського лайнера МАУ. Про це заявив командувач Військово-космічними силами КВІР Амір Алі Хаджизаде.

За його словами, система ППО Ірану переплутала повітряне судно з крилатою ракетою.

11 січня, після офіційного визнання Ірану у збиванні українського літака Boeing 737, на вулиці столиці країни Тегерана на знак пам'яті 176 жертв трагедії вийшли тисячі мітингувальників. Активісти, здебільшого молоді люди, озвучили гасла проти уряду.

Тим часом спецслужби Ірану почали погрожувати родичам загиблих у збитому літаку МАУ тим, що не повернуть тіла їхніх близьких. Це нібито відбудеться, якщо іранці спілкуватимуться з перськими ЗМІ, які працюють за кордоном.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram