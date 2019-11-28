Не передумав: Путін перейшов до нового плану захоплення Білорусі

Росія перейшла до плану "Б" із захоплення Білорусі, оскільки "інтеграція" з наскоку президенту РФ Володимиру Путіну не вдалася.

Таку думку висловив аналітик Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич "Фактам". За його словами, відмовлятися від своєї мети Москва не планує.

Зберегти Білорусь на даному етапі вдалося президенту Олександру Лукашенку. Тепер же Путін перейшов до тривалішої стратегії. Зараз обговорюється економічне зближення країн.

"Зокрема йдеться про створення умов для інвесторів. Але такі речі, як зближення податкового законодавства, зближення Господарських кодексів – вони, швидше за все, загрузнуть у дуже довгих обговореннях", – пояснив Тишкевич.

"Це нормальні гойдалки: щось у них вийшло, щось не вийшло. Тепер росіяни проаналізують результати і намагатимуться діяти далі", – додав експерт.

Путін перейшов до нового плану захоплення Білорусі РИА Новости

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко розкритикував альянс із Росією, поскаржившись на постійні вимоги глави РФ Володимира Путіна.

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