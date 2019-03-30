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ПолітикаЕкономіка

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"Не пам'ятає": секс-скандал із віце-президентом США отримав продовження

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Колишній віце-президент США Джозеф Байден заперечує звинувачення в сексуальних домаганнях екс-члена Асамблеї штату Невада Люсі Флорес.

Як повідомив офіційний представник Байдена, ні політик, ні його помічники не пам'ятають поцілунку, навколо якого розгорівся скандал.

У публікації журналу New York стверджувалося, що в 2014 році в Лас-Вегасі Флорес і Байден перед мітингом разом очікували виходу на сцену.

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За твердженням Флорес, віце-президент США несподівано підійшов до неї ззаду, поклав руки на плечі й поцілував в потилицю, передає ТАСС. Він також нахилився і понюхав її волосся

Флорес назвала цю ситуацію безглуздою і зазначила, що в той момент "відчула незручність, відразу та збентеження".

Водночас вона визнала, що з боку Байдена не було якихось насильницьких дій, проте він повівся "нешанобливо і в зневажливій манері" щодо неї.

Люсі Флорес і Джозеф Байден

Люсі Флорес і Джозеф Байден

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент Бразилії Жаір Болсонару нарвався на гнів інтернет-користувачів, запитавши в фоловерів у соцмережі, що таке "золотий дощ". Багато користувачів звинуватили його в розпалюванні ненависті та навіть зажадали імпічменту.

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Особа
Джо Байден
Місце
США
Теги
секс скандалполітика
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Это конечно секс скандал! Люси, ты просто дура!
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