"Не ніс цінності": у Путіна придумали нове виправдання щодо Скрипаля

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що його країні не було сенсу отруювати шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля, оскільки він не ніс для неї ніякої цінності.

За його словами, саме з цієї причини чоловік був переданий Заходу. Таким чином, Російська Федерація розірвала з ним будь-які зв'язки, заявив Пєсков в інтерв'ю RT.

"Стала б Росія передавати іншій країні людину, якби та несла в собі для неї хоч якусь цінність, мала хоч якесь значення? Ні, так не буває. Оскільки його передали чужій країні, значить, Росія розірвала з ним будь-які стосунки. Він не ніс для Росії ніякої цінності, не мав ніякого значення - ось його і віддали", - запевнив прес-секретар Путіна.

Він також додав, що Росія не могла замислюватися про проведення такої безглуздої операції напередодні президентських виборів і за лічені місяці до чемпіонату світу з футболу.

Підсумовуючи свою думку, Пєсков в досить дивній формі вирішив висловити впевненість в тому, що всі звинувачення Великобританії на адресу Росії є безпідставними.

"Дозвольте мені провести дуже грубу аналогію, хоча, на мій погляд, грубіше того, що сталося, придумати складно. Але давайте уявимо: в центрі Москви відбувається ДТП, в результаті якого гине людина. Ми дивимося, що це був за автомобіль, і виявляється , що він британського виробництва, скажімо, Range Rover. А тепер уявіть, що я або представник МЗС виступає з офіційною заявою, що в центрі Москви людину розчавив автомобіль британського виробництва і що з "великою ймовірністю" вина за цю аварію лежить на прем'єр-міністрі Великобританії. Дурість же? Дурість!" - резюмував він.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Reuters повідомило, що розумові здібності отруєного Скрипаля та його доньки Юлії можуть опинитися під загрозою.