"Не наша війна": Лукашенко публічно відхрестився від "Великої вітчизняної"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився визнавати "Велику вітчизняну війну".

Лідер сусідньої держави в інтерв'ю "Хабар" заявив, що його країна завжди страждала від воєн, що ведуться Росією.

"Білорусь та й Казахстан ... Адже вони завжди були під чиєюсь батогом. Хтось нами підганяв, хтось намагався на коліна поставити. Особливо в Білорусі. Всі ці війни – не наші війни. Вітчизняна війна вісімсот дванадцятого року. Наполеон пройшовся за Москву і назад повернувся – через Білорусь. все розграбовано, все було знищено", – розповів він.

Також лідер Білорусі зазначив, що через світові війни були знищені мільйони білорусів.

"Потім перша світова війна. Дійшли до того, що від Білорусі залишилася тільки вузенька смужка. Частина східних губерній відійшла до Росії, а до Мінська – відійшли до Польщі за Ризьким договором. Потім Друга світова війна, у нас – Велика Вітчизняна війна. Повністю Білорусь стерли з лиця землі. Це не наші були війни. Але ми, тим не менш, горя сьорбнули. В останній війні третина нашого населення втратили", – підкреслив Лукашенко.

Тепер, за словами Лукашенка, Білорусь може "сама визначати свою долю, не завдаючи ніякої шкоди сусідам".

Олександр Лукашенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Лукашенко запанікував через небезпеку на кордоні Білорусі.

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