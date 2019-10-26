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26 жовтня • оновлено в 15:43
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"Не наша війна": Лукашенко публічно відхрестився від "Великої вітчизняної"

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився визнавати "Велику вітчизняну війну".

Лідер сусідньої держави в інтерв'ю "Хабар" заявив, що його країна завжди страждала від воєн, що ведуться Росією.

"Білорусь та й Казахстан ... Адже вони завжди були під чиєюсь батогом. Хтось нами підганяв, хтось намагався на коліна поставити. Особливо в Білорусі. Всі ці війни – не наші війни. Вітчизняна війна вісімсот дванадцятого року. Наполеон пройшовся за Москву і назад повернувся – через Білорусь. все розграбовано, все було знищено", – розповів він.

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Також лідер Білорусі зазначив, що через світові війни були знищені мільйони білорусів.

"Потім перша світова війна. Дійшли до того, що від Білорусі залишилася тільки вузенька смужка. Частина східних губерній відійшла до Росії, а до Мінська – відійшли до Польщі за Ризьким договором. Потім Друга світова війна, у нас – Велика Вітчизняна війна. Повністю Білорусь стерли з лиця землі. Це не наші були війни. Але ми, тим не менш, горя сьорбнули. В останній війні третина нашого населення втратили", – підкреслив Лукашенко.

Тепер, за словами Лукашенка, Білорусь може "сама визначати свою долю, не завдаючи ніякої шкоди сусідам".

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Лукашенко запанікував через небезпеку на кордоні Білорусі.

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Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Смех да и только. Так бы ляхи оставили Беларусию в покое, и немцы завоевывали жизненное пространство не для того что бы белорусы процветали.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Скотина.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Кристина Стефанова, Нужно полностью первоисточник читать . Скорее всего обоз надергал слов из контекста и извратил смысл сказанного. Он скорее всего имел ввиду, что Беларусь находится исторически находится между конкурирующими странами и попадала в переплет, когда они конфликтовали.
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