"Не налаштований святкувати": Туск пояснив, чому не привітав Путіна

Глава Європейської ради Дональд Туск відмовився вітати Володимира Путіна з перемогою на президентських виборах в Росії.
Політик пояснив цей крок інцидентом з отруєнням РФ шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля та його дочки на території Великобританії, передає Reuters.
"Після нападу в Солсбері я не налаштований святкувати повторне призначення президента Путіна", - сказав Туск.
Нагадаємо, напередодні чотири країни спільно звинуватили Росію в скоєнні замаху на вбивство шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що президент РФ Володимир Путін несе відповідальність за отруєння Скрипаля.
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