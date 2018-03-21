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ПолітикаЕкономіка

"Не налаштований святкувати": Туск пояснив, чому не привітав Путіна

1.6тЧитати новину російською

Глава Європейської ради Дональд Туск відмовився вітати Володимира Путіна з перемогою на президентських виборах в Росії.

Політик пояснив цей крок інцидентом з отруєнням РФ шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля та його дочки на території Великобританії, передає Reuters.

"Після нападу в Солсбері я не налаштований святкувати повторне призначення президента Путіна", - сказав Туск.

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Нагадаємо, напередодні чотири країни спільно звинуватили Росію в скоєнні замаху на вбивство шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що президент РФ Володимир Путін несе відповідальність за отруєння Скрипаля.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Особи
Дональд ТускВолодимир ПутінСергій Скрипаль
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