Не можуть вийти з кают: на ще одному курортному лайнері захворіли понад 340 пасажирів

345 пасажирів ще одного круїзного лайнера компанії Princess захворіли. Відомо також про зараження декількох членів екіпажу. При цьому мова йде не про коронавірус.

Відзначається, що судно "Карибська принцеса" вийшло у двотижневий круїз із Форт-Лодердейл у Південній Флориді 2 лютого. Усього на борту 4 тис. пасажирів, передає NBC.

На ще одному лайнері спалахнула хвороба Ілюстрація

У хворих спостерігається блювота і діарея. Один із пасажирів розповів, що через недугу добу не міг вийти з каюти.

Офіційно причина спалаху захворювання поки не оголошена – говорять, що це "шлунково-кишкова інфекція, викликана норовірусом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, перші 11 пасажирів, аналізи яких показали негативні результати на коронавірус, 14 лютого змогли покинути круїзний лайнер Diamond Princess, який стоїть на карантині у порту Йокогамі (Японія).

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