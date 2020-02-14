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14 лютого • оновлено в 21:17
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Не можуть вийти з кают: на ще одному курортному лайнері захворіли понад 340 пасажирів

1.7т
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345 пасажирів ще одного круїзного лайнера компанії Princess захворіли. Відомо також про зараження декількох членів екіпажу. При цьому мова йде не про коронавірус.

Відзначається, що судно "Карибська принцеса" вийшло у двотижневий круїз із Форт-Лодердейл у Південній Флориді 2 лютого. Усього на борту 4 тис. пасажирів, передає NBC.

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На ще одному лайнері спалахнула хвороба

На ще одному лайнері спалахнула хвороба

Ілюстрація

У хворих спостерігається блювота і діарея. Один із пасажирів розповів, що через недугу добу не міг вийти з каюти.

Офіційно причина спалаху захворювання поки не оголошена – говорять, що це "шлунково-кишкова інфекція, викликана норовірусом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, перші 11 пасажирів, аналізи яких показали негативні результати на коронавірус, 14 лютого змогли покинути круїзний лайнер Diamond Princess, який стоїть на карантині у порту Йокогамі (Японія).

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Коронавірус
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