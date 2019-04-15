"Не можемо дозволити!" З'ясувалися нові скандальні факти про Ассанжа

Президент Еквадору Ленін Морено звинуватив засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа в тому, що той намагався використовувати посольство у Лондоні як "центр для шпигунства".

Така заява була зроблена в коментарі виданню The Guardian. При цьому Морено додав, що жодна країна не вплинула на рішення про позбавлення Ассанжа політичного притулку.

Президент Еквадору запевнив, що отримав від Великобританії письмові зобов'язання, що основні права Ассанжа будуть дотримані і його не відправлять у місце, де йому може загрожувати страта.

Джуліан Ассанж

"Будь-яка спроба дестабілізувати ситуацію недоречна для Еквадору, тому що ми є суверенною державою і поважаємо політику кожної з країн... Ми не можемо дозволити нашому дому, дому, який відкрив свої двері, стати центром шпигунства", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, засновника платформи WikiLeaks затримали після того, як посольство Еквадору в Лондоні, де він жив останні сім років, перестав надавати йому притулок.

Лондонська поліція повідомила, що главу хакерської групи заарештували за порушення Ассанжем режиму звільнення під заставу ще в 2012 році. Однак згодом Мін'юст США підтвердив, що надав запит про його екстрадицію в Штати. Там йому загрожує п'ять років в'язниці.

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