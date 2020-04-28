Не може встати: в КНДР злили нові дані про Кім Чен Ина

Колишній дипломат Північної Кореї Тхе Ен Хо заявив, що лідер країни Кім Чен Ин, швидше за все, дійсно має серйозні проблеми зі здоров'ям.

Про це пише CNN. Однак його версія відрізняється від даних американської розвідки, які поширили ЗМІ.

"Я не зовсім впевнений, чи дійсно він переніс якусь операцію або щось ще. Ясно одне – він не може самостійно встати або нормально ходити", – поділився дипломат.

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Тхе Ен Хо підкреслив, що північнокорейського лідера оточує секретність, і достовірна інформація про його здоров'я доступна тільки його дружині, сестрі або близьким помічникам. Дипломат нагадав, що смерть батька Кім Чен Ина – Кім Чен Іра – трималася в таємниці протягом двох днів.

Нагадаємо, 36-річний Кім Чен Ин не з'являвся на публіці з 11 квітня. ЗМІ раніше повідомили про те, що він переніс операцію на серці, після якої нібито виникли ускладнення. Була інформація також про смерть диктатора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявив, що знає про справжній стан здоров'я лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, проте розкрити інформацію не може.