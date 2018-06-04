Сегодня - диалог в метро с бывшей телезрительницей. Начало традиционное:
- Что это вас не видно?
Ответ заготовленный:
- А какие версии?
Версий нет (что тоже вполне традиционно).
Задаю уточняющий вопрос (в сотый раз):
- Путина видно?
- Ага, - отвечает.
- Ну вот, - говорю в сотый же раз, - его перестанет быть видно, начинайте щелкать пультом: где-то там, не исключено, буду я.
И вот в этом месте диалога меня ждал поворот, доселе невиданный:
- Да ладно вам! Столько каналов! Вот - Общественное телевидение есть!
- Не зовут, - смиренно отвечаю я.
И тут – тыдыщ! – прозвучало гениальное (воспроизвожу дословно):
- А не надо ждать, когда позовут замуж! Это я вам как женщина… Надо самой! Самому! Прийти и сказать: я хороший! Меня зрители не забыли! Возьмите меня!
Что ж я, в самом деле, менжуюсь?
Олег Борисович, Константин Львович и кто там еще теперь на раздаче эфира, - вы слышали? Меня зрители не забыли! Возьмите меня! Это я вам как женщина…
Ну, то есть, вы поняли.
Правда, вот засада: не могу поручиться, что я хороший. Даже, я бы сказал: совершенно определенно, плохой: желчный, злопамятный и слабо фильтрующий речь, особенно в прямом эфире.
Так что, пожалуй, не надо меня брать.
Это я вам как мужчина...
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