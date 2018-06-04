Сегодня - диалог в метро с бывшей телезрительницей. Начало традиционное:

- Что это вас не видно?

Ответ заготовленный:

- А какие версии?

Версий нет (что тоже вполне традиционно).

Задаю уточняющий вопрос (в сотый раз):

- Путина видно?

- Ага, - отвечает.

- Ну вот, - говорю в сотый же раз, - его перестанет быть видно, начинайте щелкать пультом: где-то там, не исключено, буду я.

И вот в этом месте диалога меня ждал поворот, доселе невиданный:

- Да ладно вам! Столько каналов! Вот - Общественное телевидение есть!

- Не зовут, - смиренно отвечаю я.

И тут – тыдыщ! – прозвучало гениальное (воспроизвожу дословно):

- А не надо ждать, когда позовут замуж! Это я вам как женщина… Надо самой! Самому! Прийти и сказать: я хороший! Меня зрители не забыли! Возьмите меня!

Что ж я, в самом деле, менжуюсь?

Олег Борисович, Константин Львович и кто там еще теперь на раздаче эфира, - вы слышали? Меня зрители не забыли! Возьмите меня! Это я вам как женщина…

Ну, то есть, вы поняли.

Правда, вот засада: не могу поручиться, что я хороший. Даже, я бы сказал: совершенно определенно, плохой: желчный, злопамятный и слабо фильтрующий речь, особенно в прямом эфире.

Так что, пожалуй, не надо меня брать.

Это я вам как мужчина...