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ПолітикаЕкономіка

"Не міг тримати у таємниці": спливли деталі скандального весілля з Путіним в Австрії

13.5тЧитати новину російською

Весілля глави МЗС Австрії Карін Кнайсль і Вольфганга Майлінгера, гостем на якому буде президент Росії Володимир Путін, пройде в ресторані Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße на півдні федеральної землі Штирія.

За даними місцевого видання Kurier, пара вирушить до ресторану в общині Зульцталь-ан-дер-Вайнштрасе у весільному фіакрі з готелю Gasthof Wratschko у Гамлиці. Однак власник готелю Йоханн Врачко відмовився коментувати цю інформацію, пише "РИА Новости".

Зазначає, що в ресторані, де проходитиме церемонія одруження, безпека є темою номер один у ці дні. У четвер гості закладу стали свідками роботи поліції, працівників спецпідрозділу "Кобра" і федерального відомства із захисту конституції (служба державної безпеки Австрії).

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"Так триває ось уже п'ять тижнів. Я більше не міг тримати це у таємниці. Сюди прибули працівники безпеки і з російської сторони, задіяні дрони", - наводить видання слова шеф-кухаря закладу Хайнца Прешау. За його словами, весільний бенкет розрахований більш ніж на 100 персон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Кнайсль особисто запросила Путіна на церемонію під час його візиту до Відня у червні.

Особа
Володимир Путін
Місце
Австрія
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Невеста заняла пост главы МИД по квоте от Австрийской партии свободы. Исторически сложилось, что изначально в АПС в большинстве состояли отставные офицеры Вермахта и Ваффен-СС. Как же свадьбу без путлера праздновать...?!
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Tinin Alex
Tinin Alex
А в каких трусах Путин будет? Хохол должен знать!
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Рашатвари и там людям жить не дают.
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