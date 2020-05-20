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20 травня • оновлено в 21:15
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"Не міг навіть тримати телефон": медбрат зі США за час хвороби COVID-19 втратив 23 кг. Фото до і після

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43-річний медбрат із Сан-Франциско показав, як його тіло змінилося після того, як він перехворів COVID-19 і шість тижнів не приходив до тями.

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Як повідомляє Buzzfeed, Майк Шульц заразився на благодійному фестивалі, який він відвідував на початку березня. Сам він зізнається, що тоді досить легковажно ставився до хвороби і не підозрював, що може заразитися.

Однак, після повернення додому, у нього різко підскочила температура, його госпіталізували і підтвердили діагноз COVID-19. Майка інтубували, а лікування, зокрема, включало введення пацієнту снодійного. Це тривало шість тижнів і коли чоловік прийшов до тями, то не міг повірити в це. При цьому, він був настільки слабкий, що не міг навіть тримати в руках телефон.

Медбрат зі США за час хвороби COVID-19 втратив 23 кг. Фото до і після

Медбрат зі США за час хвороби COVID-19 втратив 23 кг. Фото до і після

"Я думав, що пройшов лише тиждень. Я не міг тримати свій мобільний телефон, він був таким важким, а мої руки тремтіли", – згадав чоловік.

У соцмережах він опублікував дві фотографії – до і після хвороби. На першій видно здорового м'язистого чоловіка – він займався в спортзалі по 6-7 разів на тиждень. Вийшовши з лікарні, він втратив 23 кілограмів і був повністю виснажений.

Іншим Майк порадив серйозно ставитися до вірусу, адже він здатний вразити навіть здорових і сильних людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, італійка Сільвія Барбагалло заразилася COVID-19 іще в грудні, коли світ ще не був охоплений пандемією коронавірусу.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
США
Тег
вірус
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