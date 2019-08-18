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"Не хотілося б..." Міністр Путіна раптово злякався НАТО

1.5т Читати матеріал російською

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу висловив бажання подивитися на військову техніку НАТО в дії.

Про це він сказав в контексті міжнародних "Армійських ігор", зазначивши, що хоче розуміти, на що здатний Альянс. Відео опубліковано в Twitter на сторінці журналіста Дмитра Смирнова.

"Будемо раді подивитися на їхню техніку і на що вони здатні. Краще зрозуміти один одного тут, ніж чекати якусь іншу можливість. Не хотілося б такої можливості", - сказав Шойгу.

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Такі слова викликали ажіотаж в мережі, користувачі вважають, що його заява свідчить про страх перед силами НАТО.

"А як же весь світ в труху, а ми в рай?" "НАТО боїться померти зі сміху від наших надувних ракет і танків", "Звичайно, не хотілося б. Пи*дець неминучий з картонною армією", "Краще йди паси своїх оленів", - обурилися коментатори.

"Не хотілося б..." Міністр Путіна раптово злякався НАТО
"Не хотілося б..." Міністр Путіна раптово злякався НАТО
"Не хотілося б..." Міністр Путіна раптово злякався НАТО
"Не хотілося б..." Міністр Путіна раптово злякався НАТО
"Не хотілося б..." Міністр Путіна раптово злякався НАТО
"Не хотілося б..." Міністр Путіна раптово злякався НАТО
"Не хотілося б..." Міністр Путіна раптово злякався НАТО

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський військовий літак влаштував зухвалу провокацію в США. Передбачається, що РФ намагалася отримати розвідувальні дані.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
Росія
Тег
НАТО
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Соколов Олег
Соколов Олег
Так то он про войну говорил,а не про боязнь какую то. Как обычно всё перевернули. А америкосы боятся участвовать в таких играх,т.к. боятся просрать и показать фальшивую "мощь" своего оружия. Сразу продажи оружия упадут в десятки раз.
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Очередная шляпа для скаклоидов
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Waix Alex
Waix Alex
Хл капут
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