"Не хотілося б..." Міністр Путіна раптово злякався НАТО

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу висловив бажання подивитися на військову техніку НАТО в дії.

Про це він сказав в контексті міжнародних "Армійських ігор", зазначивши, що хоче розуміти, на що здатний Альянс. Відео опубліковано в Twitter на сторінці журналіста Дмитра Смирнова.

"Будемо раді подивитися на їхню техніку і на що вони здатні. Краще зрозуміти один одного тут, ніж чекати якусь іншу можливість. Не хотілося б такої можливості", - сказав Шойгу.

Такі слова викликали ажіотаж в мережі, користувачі вважають, що його заява свідчить про страх перед силами НАТО.

"А як же весь світ в труху, а ми в рай?" "НАТО боїться померти зі сміху від наших надувних ракет і танків", "Звичайно, не хотілося б. Пи*дець неминучий з картонною армією", "Краще йди паси своїх оленів", - обурилися коментатори.

Шойгу про участь країн НАТО в Армійських іграх: Раді будемо подивитися на їхню техніку і на що вони здатні. Краще зрозуміти один одного тут, ніж чекати якусь іншу можливість. Не хотілося б такої можливості pic.twitter.com/yTHpNS1Htf - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) August 18, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський військовий літак влаштував зухвалу провокацію в США. Передбачається, що РФ намагалася отримати розвідувальні дані.

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