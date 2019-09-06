"Не гнобити і не нахиляти!" Лукашенко жорстко звернувся до Путіна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вимагає від Росії підтримати республіку у скрутну хвилину, а не гнобити.

Він визнав, що зараз у двосторонніх відносинах бувають "часом" проблеми, але наголосив, що ці проблеми виникають "ні з росіянами", передає "Інтерфакс".

"Вони блискуче до нас ставляться. Чому ми повинні до них ставитися погано, розвертатися кудись, зраджувати їх, як дехто каже. Цього ніколи не буде. Навіть без мене цього не буде. Білоруси не дозволять зрадити нашого старшого брата. Але ми вимагаємо від старшого брата, щоб це був старший брат. Щоб вони не гнобили, не нахиляли нас, а у скрутну хвилину підтримали", – сказав він.

Олександр Лукашенко udf.by

Звинувачення в тому, що Мінськ розвернувся на Захід у зовнішній політиці, президент відкинув і заявив, що дотримується багатовекторності.

Новини Лукашенко зробив сенсаційну пропозицію Україні та Росії

Він зазначив, що на гербі Росії двоголовий орел дивиться в різні боки, і зробив висновок, що і Білорусь має дивитися і на Схід, і на Захід. Також Лукашенко заявив, що в раби республіка не піде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко попросив у США допомоги у захисті від тиску Росії.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!