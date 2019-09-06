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8 вересня • оновлено в 11:37
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"Не гнобити і не нахиляти!" Лукашенко жорстко звернувся до Путіна

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко вимагає від Росії підтримати республіку у скрутну хвилину, а не гнобити.

Він визнав, що зараз у двосторонніх відносинах бувають "часом" проблеми, але наголосив, що ці проблеми виникають "ні з росіянами", передає "Інтерфакс".

"Вони блискуче до нас ставляться. Чому ми повинні до них ставитися погано, розвертатися кудись, зраджувати їх, як дехто каже. Цього ніколи не буде. Навіть без мене цього не буде. Білоруси не дозволять зрадити нашого старшого брата. Але ми вимагаємо від старшого брата, щоб це був старший брат. Щоб вони не гнобили, не нахиляли нас, а у скрутну хвилину підтримали", – сказав він.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

udf.by

Звинувачення в тому, що Мінськ розвернувся на Захід у зовнішній політиці, президент відкинув і заявив, що дотримується багатовекторності.

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Він зазначив, що на гербі Росії двоголовий орел дивиться в різні боки, і зробив висновок, що і Білорусь має дивитися і на Схід, і на Захід. Також Лукашенко заявив, що в раби республіка не піде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко попросив у США допомоги у захисті від тиску Росії.

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Особи
Олександр Лукашенко Володимир Путін
Місце
Білорусь
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главное что бы младшие не проституировали..
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Не гнобить,не наклонять,только денЮжки давать,а Бацка будет направо и на лево бледоваць,с рагуля в дружбу играть,да америганцам ботинки лизать.
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Semenov Igor
Semenov Igor
"...потребовал от России поддержать республику в трудную минуту, а не гнобить." --- Интересно, а кто-то помнит, начиная с 1991 года, когда у Беларуссии не было "трудных моментов"? Каждый год-два у Белоруссии наступает трудный момент и она нуждается в деньгах и очередных скидках на энергоресурсы. Но политика у нее - должна быть особенная, своя, независимая и иногда просто отличная от политики России. "Братья" за деньги и энергоресурсы по низким ценам. Когда России наконец это надоест?
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