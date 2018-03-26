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"Не ганьбіть Україну!" Екс-регіоналка-утікачка вилаялася на російському ТБ

2.9тЧитати новину російською

Екс-народний депутат від Партії регіонів Олена Бондаренко, яка втекла до Росії, заявила, що в Україні немає демократії, і як аргумент навела приклад заборони Комуністичної партії (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Свою промову з брудними лайками про державу вона адресувала українському політологу Вадиму Карасьову, виступаючи в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

"Ось вам ваша лайнова демократія! Ось ваш демократичний в лапках устрій! Ось вам ваші американські друзі! І вся ваша філософія, яка призвела в результаті до того, що держави немає, а якщо вона й існує, то має квазіформу, у якій не працюють ні права, ні свободи людини", - заявила Бондаренко.

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Крім того, вона висловила впевненість в тому, що після 2013 року в Україні нібито неможливі чесні демократичні вибори.

"Забудьте! У нас Комуністична партія чотири роки як заборонена, а ви про демократичні вибори будете розповідати?! Про якийсь змагальний процес?! Перестаньте ганьбити нашу країну!" - заявила екс-регіоналка-утікачка.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Бондаренко влаштувала агресивну дискусію з українським громадським діячем Вадимом Трюханом через "антибандерівський" закон, який ухвалила Польща.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Олена Бондаренко
Місце
Росія
Об'єкти
Партія регіонівКПУ
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