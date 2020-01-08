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8 січня • оновлено в 16:37
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Аркадій Бабченко
Аркадій Бабченко
Журналіст Всі статті автора

Не ездите в мусорные страны третьего мира

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Ну и в сто пятидесятый раз. Напишите себе на стикере большими буквами и повесьте на зеркало в ванной. Чтобы каждое утро заучивать, как отче наш.

НЕ ЕЗДИТЬ В МУСОРНЫЕ СТРАНЫ ТРЕТЬЕГО МИРА.

Проснулся. Зубы почистил. Проверил, нет ли у тебя билета в какую-нибудь свихнувшуюся диктатуру. Пошел на работу.

Не надо ездить в Северную Корею, чтобы вернуться оттуда с полностью сгнившим мозгом и умереть на следующий день за снятый плакат с Кимом.

Не надо ездить в Иран с фамилией Юлия Юзик, чтобы тебя потом вытаскивали всем миром из тюрьмы КСИР.

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Не надо ездить в Сомали, чтобы потом не проводить свой отпуск в тюрьме в Могадишо.

Не надо ездить в Сибирь, чтобы потом не рассказывать, как тебя, французскую журналисточку, избили местные гопники.

Не надо ездить в "ЛНР", чтобы провести там ЛГБТ перформанс. Вот этого совсем не надо делать.

Не надо ездить в Москву с украинским паспортом.

Или с израильским, если ты Наама Исахаар, а в Тель-Авиве сидит русских хакер, которого они очень хотят вытащить. Даже транзитом. Не надо.

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Не надо ездить в Талибан, ИГИЛ, Демократическую Республику Конго, Палестину и Абхазию.

Потому что если вы находитесь в стране, которая расстреливает за непокрытую голову, спонсирует мировой терроризм и бьет ракетами по американской военной базе, то завершение жизненного пути в сбитом со страху по ошибке в этой стране самолете - предельно логичный и крайне предсказуемый вариант.

Если вы заходите в клетку с крокодилами и крокодилы вас сжирают - крокодилы, конечно, говно.

Но не виноват никто, кроме вас.

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Автор
Аркадій Бабченко Аркадій Бабченко
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Джерело
Джерело: Telegram Аркадия Бабченко
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Комментарии на сайте не модерированы
Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Очень дельный совет.
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
автор- красная тряпка для мутантов из лепрозория, возбуждаются вполоборота
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Крым Андрей
Крым Андрей
То-есть этот господин, вчера бывший гражданином РФ, а сегодня приехавший в Украину, призывает всех остальных в Украину не ездить ни за что на свете?
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