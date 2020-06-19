Лукашенко визнав, що втратить Білорусь, якщо вчинить демократично

Президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що у випадку, якщо він вчинить демократично у вирішенні протестної ситуації в країні напередодні виборів, то взагалі втратить державу.

Водночас його самого громадяни "проклянуть". Про це він сказав 19 червня на нараді в Мінську, передає "Інтерфакс".

"Не треба мене ставити перед вибором. Якщо поведу себе демократично, покажу, що біленький і пухнастий, у мене є шанс втратити країну взагалі. І я тоді буду проклятий вже протягом року. Ніхто мені й усім нам не пробачить знищення Білорусі", – підкреслив Лукашенко.

За словами білоруського лідера, зараз його "просто штовхають" до того, щоб він пішов на якесь силове вирішення ситуації з мітингами і демонстраціями. Але як лідер країни, "який все своє життя поклав на створення цієї незалежної суверенної держави", він нікому не дозволить "зламати" її.

"На збереження цієї країни я піду на все, чого б мені це не коштувало", – заявив глава Білорусі.

Він зазначив, що люди, які хочуть змінити ситуацію в державі, "заблудлі" і не розуміють, що їх просто використовують.

"Поки я прошу і попереджаю: не робіть цього, не змушуйте владу йти на заходи реагування, не підштовхуйте нас до цього", – підсумував Лукашенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Мінську, обласних і районних центрах Білорусі в п'ятницю, 19 червня, продовжилися акції протесту проти затримання політиків і активістів під час підготовки до виборів президента. У столиці також почався останній пікет зі збору підписів за претендентів у кандидати на вибори.