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10 грудня • оновлено в 05:59
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"Не дійшли!" Зеленський пояснив, чому на саміті в Парижі "загубили" Крим

1.5т
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Лідери України, Росії, Франції та Німеччини під час переговорів у "нормандському форматі" в Парижі не змогли дійти до питання про анексований Крим.

Про це у відповідь на запитання кореспондента OBOZREVATEL сказав глава української держави Володимир Зеленський (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

При цьому президент пообіцяв, що наступного разу кримську тему все-таки буде обговорено.

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Саміт у "нормандському форматі" в Парижі

Саміт у "нормандському форматі" в Парижі

"Я готувався і дуже хотів обговорювати це питання. Ми на першому ж питанні про розведення, витратили приблизно 30-40 хвилин. Потім пішло легше. Про Крим я говорив у вступній промові, говорили і про особливий статус, і про зміни в Конституції, і такі речі, що я стою на захисті України і проти федералізації такі речі були, які привели до обговорення. Тому до Криму детально ми не дійшли. Але ви чули, що через 4 місяці зустріч, будемо піднімати всі ці питання", сказав він .

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Зеленський озвучив основні пункти, за якими сторони дійшли згоди в Парижі. Він підкреслив, що виступає проти федералізації, проти впливу інших держав на вектор розвитку країни, а також вказав на неможливість вирішення війни шляхом здачі територій.

  • У мережі був оприлюднений текст комюніке, прийнятого за результатами переговорів.

  • Стало відомо, що сторони підпишуть новий договір по Донбасу. Після саміту делегації чотирьох країн зайнялися підготовкою документа, який неофіційно назвали "Мінськ-3".

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Анексія Криму Переговори Зеленського та Путіна
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Хо Хол
Хо Хол
Oкpaина и 3 страны, одна из которых оттяпала кусок окpaины, собрались решить дела oкpaины и решили, что ей необходимо изменить конституцию, предоставив автономию мятежным регионам, с которыми уже 4 года вoйна, при этом не изъявили особого желания обсудить этот самый оттяпанный кусок территории :D Это определенно дипломатический успех и показатель значимости на международной арене :D
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