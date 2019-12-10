"Не дійшли!" Зеленський пояснив, чому на саміті в Парижі "загубили" Крим

Лідери України, Росії, Франції та Німеччини під час переговорів у "нормандському форматі" в Парижі не змогли дійти до питання про анексований Крим.

Про це у відповідь на запитання кореспондента OBOZREVATEL сказав глава української держави Володимир Зеленський (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

При цьому президент пообіцяв, що наступного разу кримську тему все-таки буде обговорено.

Саміт у "нормандському форматі" в Парижі

"Я готувався і дуже хотів обговорювати це питання. Ми на першому ж питанні про розведення, витратили приблизно 30-40 хвилин. Потім пішло легше. Про Крим я говорив у вступній промові, говорили і про особливий статус, і про зміни в Конституції, і такі речі, що я стою на захисті України і проти федералізації – такі речі були, які привели до обговорення. Тому до Криму детально ми не дійшли. Але ви чули, що через 4 місяці зустріч, будемо піднімати всі ці питання", – сказав він .

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Зеленський озвучив основні пункти, за якими сторони дійшли згоди в Парижі. Він підкреслив, що виступає проти федералізації, проти впливу інших держав на вектор розвитку країни, а також вказав на неможливість вирішення війни шляхом здачі територій.

У мережі був оприлюднений текст комюніке, прийнятого за результатами переговорів.

Стало відомо, що сторони підпишуть новий договір по Донбасу. Після саміту делегації чотирьох країн зайнялися підготовкою документа, який неофіційно назвали "Мінськ-3".

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