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"Не демонструє доброї волі!" Зеленський прояснив свою позицію щодо Росії і Донбасу

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Україна повністю підтримує політико-дипломатичний шлях врегулювання конфлікту на Донбасі, проте Росія вперто не демонструє доброї волі у цьому питанні.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі спецпредставником США з питань України Куртом Волкером, передає прес-служба глави держави.

"Україна повністю підтримує політико-дипломатичний шлях врегулювання конфлікту на Донбасі. Свідченням цього є "перезапуск" роботи українських представників у тимчасовій контактній групі, кроки в напрямку активізації Нормандського формату і розведення сил і засобів у Станиці Луганській", – підкреслив він.

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Володимир Зеленський у Канаді

Володимир Зеленський у Канаді

Прес-служба глави держави

Зеленський також нагадав про те, що РФ не підтримала запропоноване Україною "хлібне" перемир'я, тривають обстріли, у тому числі і автомобілів медичної допомоги, а також про те, що на тимчасово окупованій території Донбасу обмежується діяльність СММ ОБСЄ.

Відзначається також, що президент подякував Волкеру "за все, що він особисто і адміністрація президента США Трампа роблять для допомоги Україні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 2 липня, Зеленський у рамках офіційного візиту в Канаду провів зустріч з прем'єр-міністром країни Джастіном Трюдо. Політики обговорили розвиток українсько-канадських відносин та торкнулися гостроъ для нашої країни теми в умовах воєнного конфлікту з Росією на сході країни.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Решетников Александр
Решетников Александр
Садовой гадит в эфире от обиды и отчаянья. Судя по комментам нормальные украинцы все реже заглядывают в эту клоаку, а вертеп здесь устроили кремлефейки и пр. сволочь. Поздравляю.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Во...появились...мудрено как то..
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Ставлю плюсик Рагульнову Михе...он появляется и потом...обнуляется...оригинально.
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