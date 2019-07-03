"Не демонструє доброї волі!" Зеленський прояснив свою позицію щодо Росії і Донбасу

Україна повністю підтримує політико-дипломатичний шлях врегулювання конфлікту на Донбасі, проте Росія вперто не демонструє доброї волі у цьому питанні.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі спецпредставником США з питань України Куртом Волкером, передає прес-служба глави держави.

"Україна повністю підтримує політико-дипломатичний шлях врегулювання конфлікту на Донбасі. Свідченням цього є "перезапуск" роботи українських представників у тимчасовій контактній групі, кроки в напрямку активізації Нормандського формату і розведення сил і засобів у Станиці Луганській", – підкреслив він.

Володимир Зеленський у Канаді Прес-служба глави держави

Зеленський також нагадав про те, що РФ не підтримала запропоноване Україною "хлібне" перемир'я, тривають обстріли, у тому числі і автомобілів медичної допомоги, а також про те, що на тимчасово окупованій території Донбасу обмежується діяльність СММ ОБСЄ.

Відзначається також, що президент подякував Волкеру "за все, що він особисто і адміністрація президента США Трампа роблять для допомоги Україні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 2 липня, Зеленський у рамках офіційного візиту в Канаду провів зустріч з прем'єр-міністром країни Джастіном Трюдо. Політики обговорили розвиток українсько-канадських відносин та торкнулися гостроъ для нашої країни теми в умовах воєнного конфлікту з Росією на сході країни.

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