Не дають їжі та постійно б'ють: затримана в Мінську розповіла про умови арешту

Затриманих людей в Мінську (Білорусь) тримають в тісних камерах, де одночасно перебувають десятки людей.

Про це "Радіо Свобода" розповів Микола Сугака, чия донька отримала 10 діб арешту. Він сказав, що дізнався про нелюдські умови утримання від дівчини, яку відпустили, призначивши замість арешту штраф.

Дочка Сугака Світлана отримала 10 діб арешту, а її подруга Надія Бродська – 13 діб. Обидві дівчини є актрисами, і суд визнав їх винними в порядку проведення масових заходів. Зараз вони відбувають покарання в колонії на вулиці Окрестина в Мінську.

"Вона сказала, що в камері 6 на 4 було 36 осіб, їм не давали їсти, тільки воду. В одній камері міститься 50 осіб. Їх там систематично б'ють, жінкам відкривають "годівниці", вони кричать, дивіться на своїх бійців, словом, вони показують силу", – розповів Сугака.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Білорусі відбулися затримання учасників протесту, які проводили бійці внутрішніх військ МВС.