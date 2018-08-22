"Не чужа людина": Путін розговорився про зв'язок із чоловіком глави МЗС Австрії

Президент Росії Володимир Путін розповів, що з чоловіком міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль Вольфгангом Мейлінгером його об'єднує дзюдо.

Таку заяву він зробив на прес-конференції за підсумками переговорів із президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Про це повідомляє "Газета".

"Новоспечений чоловік - людина не чужа, він колишній спортсмен, дзюдоїст, а це завжди об'єднує. Хочу ще раз привітати їх із подією", - заявив російський лідер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін відвідав 18 серпня весілля Кнайсль до переговорів із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Це викликало справжній скандал у політичному середовищі. Через запрошення російського лідера Кнайсль пропонували піти у відставку.

У результаті Путін запізнився на церемонію, незважаючи на те, що для нього перекрили трасу. Він привіз із собою як подарунок козаків, які зазнали критики в мережі.