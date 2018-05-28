"Не чини опір!" У США копи побили неповнолітню через пляшку пива

В американському Нью-Джерсі неповнолітня дівчина піддалася нападу поліцейських на пляжі, яким не сподобалося, що у неї була з собою пляшка пива.

Відео інциденту, який стався на уїк-енд Дня поминання, постраждала Емілі Вайнман опублікувала в Facebook, передає Daily Mail.

За її словами, все почалося, коли поліцейські підійшли до неї і запитали у неї та її друга їх вік, оскільки у них був з собою алкоголь.

"У мене був алкоголь, це уїк-енд Дня поминання, і 90% неповнолітніх, без сумніву, п'ють на пляжі", - написала вона.

Вайнман стверджує, що поліцейські продовжували перебувати поруч, і один навіть пішов за нею, коли вона відійшла, щоб зателефонувати.

"Я запитала у них, чи немає у них занять краще, ніж заважати неповнолітнім пити на пляжі, в той час, коли десь можуть скоювати злочини... Коп сказав: "Я збирався дозволити вам але тепер займуся тобою", і запитав моє ім'я", - розповіла вона.

Офіцери сказали їй, що вони збираються заарештувати її, незважаючи на те, що вона була на пляжі зі своєю маленькою дочкою. Після чого один з копів намагався надіти на дівчину наручники, однак та спіткнулася і впала. При цьому їй наказували "припинити чинити опір".

Емілі Вайнман

Емілі Вайнман з дочкою

"Поліцейський схопив мене на землі і вдарив головою об пісок... Потім обхопив мене за шию, вдарив в голову, а потім почав душити мене, я задихалася, - стверджує Вайнман.

Дівчина зізнався, що вона повинна була просто назвати офіцеру своє ім'я, щоб уникнути інциденту, але вона "не довіряла поліцейським в цій ситуації".

За її словами, після того, як на неї надягли наручники, офіцери не потрудилися забрати пиво, яке було поряд з нею. Вона вважає, що вони перебували на пляжі, щоб "створювати неприємності".

Пізніше місцева влада підтвердила, що інцидент стався пляжі недалеко від проспекту Іст-Шеллінджер. Нападники на дівчину є співробітниками відділення поліції міста Вайлдвуд. Було розпочато розслідування.

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