Не чекаючи результатів: у Путіна вже готують інавгурацію і пишний банкет

У Кремлі вирішили не чекати офіційних результатів президентських виборів і приступили до підготовки інавгурації Володимира Путіна.

За планом, що є у розпорядженні "МБХ медіа", в урочистому банкеті з нагоди інавгурації візьмуть участь 700 осіб.

Зазначається, що 19 з них будуть удостоєні почесного права сидіти разом із президентом за столом "П". Решта розташуються по залу. Найпрестижнішими (після столу "П"), очевидно, будуть два столи (по 20 осіб кожен), найбільш до нього наближені.

Крім того, передбачається розмістити в Георгіївському залі Кремля ще 8 столів по 32 місця і 11 столів по 36 місць.

У 2012 році подібний захід був розрахований на 1000 осіб. Серед закусок були присутні морський гребінець з овочевими млинцями і соусом з білих грибів, копчений палтус з листям молодого салату, рулет зі смаженої качки з розмарином і кизиловим соусом, салат з морепродуктів з пюре авокадо, смажений камчатський краб з міні-рататуєм.

На гаряче подавали стейк з осетрини, фарширований овочами з соусом шампань і каре ягняти з лазаньєю з баклажанів. Пили горілку і коньяк Kremlin (десятирічної витримки), вино біле Pinot Aligote Selection Chateau le Grand Vostok (Росія), шампанське колекційне "Абрау-Дюрсо".

Згідно з даними сайту держзакупівель, кремлівський прийом з нагоди інавгурації-2012 коштував бюджету 13 млн. рублів, з розрахунку 13 тис. рублів на гостя.

Як повідомляв "Обозреватель", за підсумками підрахунку 99,65% протоколів дільничних виборчих комісій за Путіна проголосували 76,66% виборців (майже 56 мільйонів голосів).