"Не будемо відповідати": в НАТО зробили заяву про анексію Криму Росією

НАТО не хоче нової гонки озброєнь з Росією, але в той же час вважає жорсткою свою політику по відношенню до Москви.

Таку заяву зробив генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг в Берліні під час промови у Фонді Корбера, передає Укрінформ.

"Більш зухвала поведінка Росії стала ключовим фактором зростання непередбачуваності, з якою ми стикаємося. Анексія Криму стала першим випадком після Другої світової війни, коли одна країна захоплює територію іншої країни в Європі. Північна Америка і Європа відповіли рішуче і разом", - вважає генсек.

За його словами, такі спільні дії продемонстрували Росії, які наслідки має для неї порушення міжнародного законодавства.

"Але ми не будемо дзеркально відповідати на те, що робить Росія. Ми не хочемо нової гонки озброєнь. Ми не хочемо ще однієї "холодної війни". І ми не маємо наміру розміщувати в Європі нові ядерні ракети наземного базування", - додав Столтенберг.

Йенс Столтенберг

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Україна обов'язково стане членом Північноатлантичного альянсу.

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