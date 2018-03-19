"Не будемо розганяти": Путін відступився від гонки озброєнь

Президент РФ Володимир Путін запевнив, що Росія не збирається втягуватися у гонку озброєнь, але буде приділяти належну увагу подальшому зміцненню обороноздатності.

Таку заяву він зробив під час зустрічі з кандидатами, які брали участь у виборах президента, передає "РИА Новости".

"Зрозуміло, ми будемо приділяти і приділимо належну увагу подальшому зміцненню обороноздатності країни. Але відразу хочу вам сказати: ніхто не збирається розганяти якусь гонку озброєнь", - заявив Путін.

Нагадаємо, 1 березня під час звернення Путіна з посланням Федеральним зборам була презентована нова російська балістична ракета з ядерною силовою установкою "Сармат".

Нова крилата ракета нібито буде володіти необмеженим радіусом дії і непередбачуваною траєкторією польоту і буде невразливою для систем ПРО і ППО.