ГоловнаНовини
МоваЯзык
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Не буде президентом? Син Лукашенка здивував мережу виходом у народ. Відео

5.2тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилося нове відео з 14-літнім сином президента Білорусі Олександра Лукашенка Миколою.

Як пише nn.by, його вперше зняли з близької відстані. На ролику Лукашенко-молодший потискає руку чоловікові та спілкується з ним. "Я ваш голос взагалі вперше чую", – говорить той.

"Вийшов у народ", – прокоментували ролик у Telegram-каналі "Беларусь головного мозга".

Новини
"Нам його не прогодувати!" Раптово змужнілий син Лукашенка спантеличив мережу

Олександр і Микола Лукашенко

Олександр і Микола Лукашенко

ИноСМИ

При цьому автор відео, очевидно, маючи на увазі Миколу Лукашенка, написав: "Він сказав, що не буде президентом".

Не буде президентом? Син Лукашенка здивував мережу виходом у народ. Відео

Скріншот

Нагадаємо, раніше мережа прийшла в захват від нового фото Миколи Лукашенка, що показує його зміни в зовнішності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив проти об'єднання з Російською Федерацією. Про це він сказав на урочистому зібранні, присвяченому Дню незалежності держави.

До цього глава РФ Володимир Путін зробив заяву про приєднання Білорусі, висловившись про створення "союзного" парламенту і єдиної валюти для двох країн.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Теги
видеополітика
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
4
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel