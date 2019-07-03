Не буде президентом? Син Лукашенка здивував мережу виходом у народ. Відео

У мережі з'явилося нове відео з 14-літнім сином президента Білорусі Олександра Лукашенка Миколою.

Як пише nn.by, його вперше зняли з близької відстані. На ролику Лукашенко-молодший потискає руку чоловікові та спілкується з ним. "Я ваш голос взагалі вперше чую", – говорить той.

"Вийшов у народ", – прокоментували ролик у Telegram-каналі "Беларусь головного мозга".

Олександр і Микола Лукашенко ИноСМИ

При цьому автор відео, очевидно, маючи на увазі Миколу Лукашенка, написав: "Він сказав, що не буде президентом".

Скріншот

Нагадаємо, раніше мережа прийшла в захват від нового фото Миколи Лукашенка, що показує його зміни в зовнішності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив проти об'єднання з Російською Федерацією. Про це він сказав на урочистому зібранні, присвяченому Дню незалежності держави.

До цього глава РФ Володимир Путін зробив заяву про приєднання Білорусі, висловившись про створення "союзного" парламенту і єдиної валюти для двох країн.

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