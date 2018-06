"Не буде більше пусків": Трамп заявив про порятунок світу

Президент США Дональд Трамп заявив, що домовленості, досягнуті між Вашингтоном і КНДР на саміті у Сінгапурі, дозволили світу уникнути ядерної катастрофи.

"Світ зробив великий крок убік від потенційної ядерної катастрофи!", - написав він у Twitter, подякувавши лідеру КНДР Кім Чен Ину за те, що Пхеньян відмовився від ракетно-ядерних випробувань.

"Не буде більше ракетних пусків, ядерних випробувань і досліджень. Заручники повертаються додому до своїх родин. Дякую вам, голово Кім. Наш день, проведений разом - історичний!" - додав американський президент.

The World has taken a big step back from potential Nuclear catastrophe! No more rocket launches, nuclear testing or research! The hostages are back home with their families. Thank you to Chairman Kim, our day together was historic!