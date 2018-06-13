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ПолітикаЕкономіка

"Не буде більше пусків": Трамп заявив про порятунок світу

1.3тЧитати новину російською

Президент США Дональд Трамп заявив, що домовленості, досягнуті між Вашингтоном і КНДР на саміті у Сінгапурі, дозволили світу уникнути ядерної катастрофи.

"Світ зробив великий крок убік від потенційної ядерної катастрофи!", - написав він у Twitter, подякувавши лідеру КНДР Кім Чен Ину за те, що Пхеньян відмовився від ракетно-ядерних випробувань.

"Не буде більше ракетних пусків, ядерних випробувань і досліджень. Заручники повертаються додому до своїх родин. Дякую вам, голово Кім. Наш день, проведений разом - історичний!" - додав американський президент.

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Як відомо, за підсумками саміту Трампа і Кім Чен Ина лідерами країн було підписано угоду про невизначені специфічні "гарантії безпеки" з боку США у відповідь на денуклеаризацію Корейського півострова.

У свою чергу сам лідер Північної Кореї назвав документ історичним.

Особи
Дональд ТрампКім Чен Ин
Місце
США
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