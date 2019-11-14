"Не будь дурнем!" Ердоган повернув Трампу скандального листа

Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що особисто повернув американському лідеру Дональду Трампу його листи, зокрема той, у якому був заклик "не бути дурнем".

Про це стало відомо під час спільної пресконференції двох президентів у Вашингтоні, передає "ТАСС". За словами Ердогана, послання Трампа його дуже засмутило.

Дональд Трамп і Таїп Ердоган

"Ці листи я повернув пану президенту. Я був особливо засмучений текстом, в якому йшлося, що цей терорист Абді Шахін (командувач Силами демократичної Сирії Мазлюм Кобань) був співрозмовником такої країни, як Америка. Так званий Абді Шахін є терористом, який винен у загибелі сотень наших громадян", – сказав турецький президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Трамп у день початку операції Туреччини в Сирії надіслав листа Ердогану, попереджаючи про санкції. Глава США закликав колегу "не бути впертим хлопцем" і "не бути дурнем".

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