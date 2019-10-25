Не бійтеся невдач! Американка розповіла, як стала першою жінкою-мільярдеркою в світі

Найперша жінка-мільярдер у світі, американка Сара Блейклі, заробила свої статки на бренд нижньої білизни, а до цього продавала факси.

Про свою історію успіху вона розповіла на щорічному Nordic Business Forum в Гельсінкі. За словами Блейкли, її секрет успіху в тому, що вона в певний момент вирішила, що далі займатися рутинною роботою не хоче і поставила собі за мету.

Починала жінка з того, що продавала факси, стукаючи в кожні двері. І їй це так набридло, що одного разу Сара сказала собі: "Ейй! Це погане кіно. Зателефонуйте режисерові і скажіть, що я так не хочу!".

Сара Блейклі

За словами жінки, вона поставила собі завдання створити продукт, в якому будуть потребувати мільйони і досягла його, створивши бренд нижньої білизни Spanx.

Її найголовніша порада: "Вірте в свою ідею, покладайтеся на свої інстинкти, не бійтеся провалу. Якщо Ви вірите в свою ідею на 100%, ніхто Вас не зупинить! Ключовий фактор успіху Spanx - я не боялася невдач!"

Американка підкреслила, що інновації приходять тільки тоді, коли ви робите щось по-іншому.

Nordic Business Forum 2019 цього року проходив в Гельсінкі і зібрав 14 спікерів, музичні і танцювальні перфоманси, 24 години нетворкінгу. На ньому були присутні 7 600 власників і керуючих бізнесами з 50 країн, а також 2 тисячі глядачів онлайн.

Nordic Business Forum

Nordic Business Forum

Nordic Business Forum

Nordic Business Forum

Як писав OBOZREVATEL, кіберспортсмен і популярний стример Тайлер Блевінс, відомий також під псевдонімом Ninja, заробив майже 10 мільйонів доларів в 2018 році.

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