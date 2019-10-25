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25 жовтня • оновлено в 16:58
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Не бійтеся невдач! Американка розповіла, як стала першою жінкою-мільярдеркою в світі

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Найперша жінка-мільярдер у світі, американка Сара Блейклі, заробила свої статки на бренд нижньої білизни, а до цього продавала факси.

Про свою історію успіху вона розповіла на щорічному Nordic Business Forum в Гельсінкі. За словами Блейкли, її секрет успіху в тому, що вона в певний момент вирішила, що далі займатися рутинною роботою не хоче і поставила собі за мету.

Починала жінка з того, що продавала факси, стукаючи в кожні двері. І їй це так набридло, що одного разу Сара сказала собі: "Ейй! Це погане кіно. Зателефонуйте режисерові і скажіть, що я так не хочу!".

Сара Блейклі

Сара Блейклі

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За словами жінки, вона поставила собі завдання створити продукт, в якому будуть потребувати мільйони і досягла його, створивши бренд нижньої білизни Spanx.

Її найголовніша порада: "Вірте в свою ідею, покладайтеся на свої інстинкти, не бійтеся провалу. Якщо Ви вірите в свою ідею на 100%, ніхто Вас не зупинить! Ключовий фактор успіху Spanx - я не боялася невдач!"

Американка підкреслила, що інновації приходять тільки тоді, коли ви робите щось по-іншому.

Nordic Business Forum 2019 цього року проходив в Гельсінкі і зібрав 14 спікерів, музичні і танцювальні перфоманси, 24 години нетворкінгу. На ньому були присутні 7 600 власників і керуючих бізнесами з 50 країн, а також 2 тисячі глядачів онлайн.

Nordic Business Forum

Nordic Business Forum

Nordic Business Forum

Nordic Business Forum

Nordic Business Forum

Nordic Business Forum

Nordic Business Forum

Nordic Business Forum

Як писав OBOZREVATEL, кіберспортсмен і популярний стример Тайлер Блевінс, відомий також під псевдонімом Ninja, заробив майже 10 мільйонів доларів в 2018 році.

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